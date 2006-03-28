Омельченко будет заниматься ”своими пчелами”

Мэр столицы Александр ОМЕЛЬЧЕНКО после завершения выборов Киевского городского председателя займется пчеловодством и общественной работой. Такое предположение высказал начальник Управления внутренней политики Киевской городской государственной администрации Александр ПЕТИК. (Как известно, по подсчетам более 50% голосов избирателей А.ОМЕЛЬЧЕНКО проигрывает выборы мэра столицы Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ – УНИАН.)

Как передает корреспондент УНИАН, А.ПЕТИК сказал сегодня журналистам: «Я думаю, что он продолжит заниматься своими пчелами. И если уж так зацепило это поколение, то он не сможет без работы и без деятельности. Я думаю, что он себя найдет в общественной работе».

По его словам, А.ОМЕЛЬЧЕНКО – “явление киевское”, он является “отражением эпохи”.

Как сказал А.ПЕТИК, во времена президентства Леонида КУЧМЫ, в застойные годы, “чтобы выжить, пройти школу руководства, нужно было идти на серьезные уступки в каких-то принципах. Просто трудно было выжить. Таким образом воспитывалось это поколение, немного своеобразно”. А новое поколение, сказал А.ПЕТИК, не воспринимает эти стандарты, и этим объясняется новый выбор киевлян.

Вместе с тем, по его мнению, А.ОМЕЛЬЧЕНКО будет влиять на события, «потому что к его слову киевляне будут прислушиваться. Мне кажется, ближайшие полгода даже будут еще больше прислушиваться, чем сейчас».

А.ПЕТИК сообщил, что с окончанием выборов завершится и каденция для административного аппарата КГГА, ведь, в соответствии с законом, исполнительный орган власти формирует новоизбранный Киевсовет, поэтому все, даже главные специалисты и чиновники третьей категории, будут переназначаться.

А.ПЕТИК выразил убеждение, что в Киевсовет придет достаточно «нормальных, рассудительных людей».

Как сообщал УНИАН, А.ОМЕЛЬЧЕНКО является Киевским городским председателем с мая 1999 г.

На выборах мэра Киева 26 марта с.г., по данным обработанных 50,29% бюллетеней, Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ набирает 31,52% голосов избирателей, Виталий КЛИЧКО – 23,85%, А.ОМЕЛЬЧЕНКО – 21,60%.