Попов назначает встречу лидерам оппозиции

Он отметил, что намерен пригласить председателей фракций "УДАР" Виталия Кличко, "Батькивщины" Арсения Яценюка и "Свободы" Олега Тягнибока на встречу, в ходе которой обсудить дальнейшую работу Киевсовета и его блокирование.

"Я хочу также пригласить для дискуссии на эту тему руководителей, которые представлены в Верховной Раде, которые блокируют работу городского совета. Завтра я обращусь к депутатам (Тягнибоку, Кличко, Яценюку). Я хочу их пригласить на понедельник, чтобы во вторник встретиться с депутатами Киевсовета ", -цитирует Украинская правда.

"Возможно, они не знают, и я хочу объяснить, что мы примем важные решения, которые обеспечат решение социальных вопросов, и услышать их ответ", - добавил он, выразив надежду на продуктивный диалог с оппозиционными лидерами.

По мнению Попова, горсовет проводить заседания хотя бы один раз в месяц, но работать системно.