Попов назначает встречу лидерам оппозиции
Глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов предложил лидерам оппозиционных фракций Верховной Рады обсудить дальнейшую работу Киевсовета.
Он отметил, что намерен пригласить председателей фракций "УДАР" Виталия Кличко, "Батькивщины" Арсения Яценюка и "Свободы" Олега Тягнибока на встречу, в ходе которой обсудить дальнейшую работу Киевсовета и его блокирование.
"Я хочу также пригласить для дискуссии на эту тему руководителей, которые представлены в Верховной Раде, которые блокируют работу городского совета. Завтра я обращусь к депутатам (Тягнибоку, Кличко, Яценюку). Я хочу их пригласить на понедельник, чтобы во вторник встретиться с депутатами Киевсовета ", -цитирует Украинская правда.
"Возможно, они не знают, и я хочу объяснить, что мы примем важные решения, которые обеспечат решение социальных вопросов, и услышать их ответ", - добавил он, выразив надежду на продуктивный диалог с оппозиционными лидерами.
По мнению Попова, горсовет проводить заседания хотя бы один раз в месяц, но работать системно.