Медведько: БЮТ не носил записи ни в прокуратуру, ни в СБУ

Генеральная прокуратура проведет проверку заявлений о подкупе депутатов от БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО сегодня в интервью журналистам.

Он отметил, что БЮТ не обращался в Генпрокуратуру.

А.МЕДВЕДЬКО сообщил, что поручил своему заместителю в субботу, 1 декабря, выяснить, были ли такие обращения в СБУ, и СБУ дала негативный ответ.

«Но я поручил своим работникам провести проверку по этому поводу, мы пригласим этих народных депутатов. Если у них есть какие-то материалы, пускай нам предоставят и мы проведем проверку», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН 30 ноября на пресс-конференции член фракции БЮТ Сергей СОБОЛЕВ заявил, что Блок Юлии Тимошенко в ближайшее время намерен передать в СБУ документальные факты и видеосьемку с фактами подкупа народных депутатов с целью несоздания коалиции. В ходе пресс-конференции были обнародованы 4 небольших видео-сюжета, свидетельствующие о якобы фактах переговоров с депутатами БЮТ относительно того, чтобы они не подписывали соглашение о создании коалиции. В этих видеосюжетах фигурируют якобы Олег НАДОША (№183, Партия регионов), Сергей ТИХОНОВ (помощник вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА), Владимир СИВКОВИЧ (№79, Партия регионов) и Михаил БРОДСКИЙ (один из лидеров Партии свободных демократов).

В эфире программы «Свобода» на «Интере» 30 ноября, был, в частности, продемонстрирован отрывок видеозаписи, где М.БРОДСКИЙ говорит с одним из народных депутатов.

М.БРОДСКИЙ рассказал, что действительно встречался с депутатом от БЮТ Виталием БАРВИНЕНКО. В то же время он отметил, что встреча состоялась по просьбе депутата, который, по словам М.БРОДСКОГО, хотел рассказать о том, что один из руководителей БЮТ Иосиф ВИНСКИЙ якобы требовал от В.БАРВИНЕНКО миллион долларов за то, что он прошел по списку БЮТ в парламент.

Сам И.ВИНСКИЙ, который также принимал участие в «Свободе слова», назвал это заявление «несуразицей».

М.БРОДСКИЙ заявил, что только советовал В.БАРВИНЕНКО не отдавать свою карточку для голосования руководству и голосовать ею самому.

Сегодня, 3 декабря, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что четыре депутата от БЮТ умышленно получили от Партии регионов средства для того, чтобы подтвердить факты подкупа парламентариев за отказ от создания коалиции. «Мы четырех депутатов довели вплоть до подписания заявлений, передачи карточек и взятия денег, которые затем были возвращены. И это был наш проект для того, чтобы окончательно обнародовать факты подкупа и несоюлбдения политической морали Партией регионов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.