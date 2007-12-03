Политолог назвал наиболее приемлемого для ПР кандидата в спикеры
Лучше чем «оранжевый радикал»
Нынешний руководитель МИД Украины Арсений ЯЦЕНЮК является наиболее приемлемой кандидатурой для Партии регионов на должность председателя Верховной Рады.
|Вадим Карасёв
«Для Партии регионов лучше Арсений ЯЦЕНЮК, чем кто-то из «оранжевых» радикалов. С одной стороны, это открывает возможность к премьерству ТИМОШЕНКО, хотя это еще не 100%, но с другой стороны, это дает возможность выстроить парламент как широкую депутатскую корпорацию, хотя и построенную по фракционному принципу», - сказал В.КАРАСЁВ.
По его мнению, это даст возможность Партии регионов достаточно эффективно владеть инструментами законодательного влияния и политического давления на коалицию и правительство.
В то же время, по словам политолога, вариант избрания «оранжевого радикала» спикером делает парламент более конфликтным.
В.КАРАСЁВ считает, что в сложившиеся ситуации сценарий широкой коалиции, скорее всего, маловероятен, так как у Президента нет возможности согласиться на такой формат из-за позиции избирателей и большинства в НУ-НС.