Политолог назвал наиболее приемлемого для ПР кандидата в спикеры

Нынешний руководитель МИД Украины Арсений ЯЦЕНЮК является наиболее приемлемой кандидатурой для Партии регионов на должность председателя Верховной Рады.

Такое мнению агентству УНИАН высказал директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ.

«Для Партии регионов лучше Арсений ЯЦЕНЮК, чем кто-то из «оранжевых» радикалов. С одной стороны, это открывает возможность к премьерству ТИМОШЕНКО, хотя это еще не 100%, но с другой стороны, это дает возможность выстроить парламент как широкую депутатскую корпорацию, хотя и построенную по фракционному принципу», - сказал В.КАРАСЁВ.

По его мнению, это даст возможность Партии регионов достаточно эффективно владеть инструментами законодательного влияния и политического давления на коалицию и правительство.

В то же время, по словам политолога, вариант избрания «оранжевого радикала» спикером делает парламент более конфликтным.

В.КАРАСЁВ считает, что в сложившиеся ситуации сценарий широкой коалиции, скорее всего, маловероятен, так как у Президента нет возможности согласиться на такой формат из-за позиции избирателей и большинства в НУ-НС.