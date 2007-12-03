Виктор Ющенко наградил Бориса Колесникова орденом ”За заслуги” II степени

В пятницу Президент Виктор Ющенко вручил государственные награды и присвоил почетные звания по случаю годовщины проведения референдума, подтвердившего акт о независимости Украины. Соответствующим указом глава государства отметил 162 человека. Среди них оказались и народные депутаты, в частности представитель Партии регионов Борис Колесников. Президент удостоил его ордена "За заслуги" II степени.

Традиция вручать награды по случаю годовщины референдума о независимости, состоявшегося 1 декабря 1991 года, была начата в 2005 году, после избрания Виктора Ющенко Президентом. Нынешний год не стал исключением. Глава государства подписал указ, которым постановил вручить 50 орденов и медалей и присвоить почетные звания 112 гражданам страны. В документе, как обычно, не раскрывается, какую связь с событиями 16-летней давности имеют награжденные сотрудники промышленных предприятий, транспорта, деятели образования и других сфер.

Вступительную речь господин Ющенко посвятил единению политических сил, победивших на внеочередных парламентских выборах. При этом Президент отметил, что имеет в виду все партии, представленные в парламенте, а не только вошедшие в состав коалиции.

– Нужно сделать много шагов навстречу. Надо понимать, что в парламенте все с одинаковыми мандатами. Никто не старший, никто не младший. Все делегированы гражданами Украины, избирателями,– сказал Виктор Ющенко.

Стремление президента объединить политические силы подчеркивал и тот факт, что в числе награжденных оказались народные депутаты от противоборствующих политических сил: трое представителей БЮТ, двое – блока "Наша Украина–Народная самооборона" и один, Борис Колесников,– Партии регионов. Указом Президента господин Колесников был награжден орденом "За заслуги" II степени.

Борис Колесников известен как один из организаторов съезда депутатов всех уровней, который состоялся в Северодонецке 28 ноября 2004 года. В то время господин Колесников являлся главой Донецкого облсовета. В ходе съезда он, в частности, призвал "решить вопрос о создании нового украинского Юго-Восточного государства в форме федеративной республики". Его столицей Борис Колесников предложил объявить Харьков. Президент Виктор Ющенко неоднократно заявлял, что считает необходимым наказать всех организаторов съезда в Северодонецке, а также тех, кто призывал к федерализации страны.

Следует отметить, что в последние месяцы существенно участились случаи подписания президентом указов о вручении государственных наград. Лишь за последние три месяца было издано 78 таких документов (за аналогичный период 2006 года – 45, 2005 года – 17). Напомним, ранее представители секретариата президента неоднократно заявляли, что считают недопустимой практику необоснованных награждений, и в качестве негативного примера приводили последний год пребывания на посту президента Леонида Кучмы. Согласно базе данных президентского сайта, в 2004 году было издано 245 указов о награждении граждан, в том числе в сентябре-ноябре – 88 таких документов.

Коммерсант-Украина