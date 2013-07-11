Оппозиционный кандидат Романюк надеется получить политубежище в Италии

Он рассматривает возможность ведения предвыборной компании как из-за границы, так и из Украины. Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Все зависит от юридических процедур, по крайней мере сейчас в Италии уже завершается процесс. В понедельник было очередное заседание и будет объявлено решение по вопросу моей экстрадиции в Украину или в пятницу, или в понедельник », - заявил Романюк.

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«В Италии никто не понимает состав уголовного преступления, то, что мне инкриминирует Генеральная прокуратура, этого никто не понимает. Суд уже рассмотрел материалы, но идут определенные процедуры», - добавил он.

«Я надеюсь на положительное решение на том основании, что Генеральная прокуратура Италии официально заявила, что нет оснований для выдачи, так что никто не понимает состав преступления, инкриминирующегося мне», - отметил оппозиционер.

«Сейчас я рассматриваю как вариант ведения кампании из Италии, так и вариант по моему возвращению в Украину. Потому что в действительности, никакого состава преступления нет. Все эти уголовные дела, возбужденные против меня за два дня - это все фальсифицировано», - отметил Романюк.