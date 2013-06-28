Янукович сформулировал главное требование к обновленной Конституции

Об этом говорится в поздравлении с Днем Конституции Украины, текст которого размещен на сайте Президента.

В поздравлении отмечается: «Семнадцать лет тому назад был принят Основной Закон нашего государства. Этот документ создал могучую основу для развития и укрепления демократических, социальных и правовых принципов развития нашего общества. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются высшей социальной ценностью. Конституция несет в себе главную чрезвычайно ценную и гуманную идею о том, что государство функционирует для человека».

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Янукович отметил: «Опыт всех лет независимости Украины свидетельствует, что Основной Закон должен отвечать современным потребностям развития нашего государства. В рамках работы Конституционной Ассамблеи мы должны наработать такой Основной Закон, который бы отвечал высшим европейским стандартам. Главное требование к обновленной Конституции - это дальнейшая демократизация и действенность положений нового документа с учетом новых вызовов, которые стоят перед нашей страной».

Он выразил уверенность, что «наша совместная работа объединит украинское общество ради закладки фундамента развития современной демократической европейской Украины».