”Вперед, Украина” лидирует с конца

Результаты партий с 11 по 45 место

После обработки 75,83% протоколов партии и блоки, занимающие места с 11 до 45 распределились так: 11. Партия "Возрождение" - 1,05% 12. "Оппозиционный блок НЕ ТАК!" 0,94 13. "Блок ЮРИЯ КАРМАЗИНА" 0,66 14. Блок НДП 0,53 15. Политическая партия "Партия экологического спасения "ЭКО+25%" 0,51 16. Партия Зеленых Украины 0,49 17. Всеукраинское объединение "Свобода" 0,41 18. Украинская партия "Зеленая планета" 0,37 19. Селянская партия Украины 0,37 20. "Блок Лазаренко" 0,34 21. Избирательный блок политических партий "ЗА СОЮЗ" 0,25 22. Партия национально-экономического развития Украины 0,23 23. Партия Пенсионеров Украины 0,19 24. "Избирательный блок "Держава - Трудовой Союз" 0,14 25. Народний Рух Украины за единство 0,14 26. Политическая партия "Третья Сила" 0,14 27. Политическая партия Украины "Партия политики ПУТИНА" 0,13 28. Всеукраинская партия Народного Доверия 0,13 29. Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью 0,11 30. Украинская Консервативная партия 0,11 31. Избирательный блок "Власть народа" 0,10 32. Социально-экологическая партия "Союз. Чернобыль. Украина" 0,09 33. Партия патриотических сил Украины 0,09 34. Социально-христианская Партия 0,09 35. Политическая партия "Трудовая Украина" 0,09 36. Избирательный блок: "Блок Бориса Олейника и Михаила Сироты" 0,08 37. Украинская Национальная Ассамблея 0,07 38. "Избирательный блок "Евгений Марчук - "Единство" 0,06 39. Партия Социальной Защиты 0,06 40. "Блок Беспартийных "Солнце" 0,05 41. Всеукраинская партия "Новая Сила" 0,05 42. Блок "Патриоты Украины" 0,05 43. Либеральная партия Украины 0,04 44. Политическая партия "Европейская столица" 0,03 45. Политическая партия "Вперед, Украина!" 0,02

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