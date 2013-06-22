Львовские свободовцы не дали коммунистам поднимать красный флаг

Сегодня во Львове, на площади у Монумента Славы воинам-освободителям на улице Стрыйской, представители Коммунистической партии Украины и областной организации Антифашистского комитета провели митинг по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади у Монумента Славы собралось около 50 участников митинга без транспарантов и плакатов. После возложения цветов к подножию Монументу Славы, и.о. первого секретаря Львовского обкома Коммунистической партии Украины Юрий Ткаченко пытался развернуть флаг с символикой КПУ, однако депутаты Львовского городского совета, представители ВО «Свобода», которые стояли поодаль от митинга и наблюдали за мероприятием, помешали коммунистам поднять и развернуть красный флаг.

Столкновений не допустили правоохранители, которые быстро разделили живым кордоном политических оппонентов.

В дальнейшем коммунисты не делали попыток поднять свою партийную символику и, помитинговав около часа, разошлись. Не пытались помешать им в проведении митинга и «свободовцы», которые до конца митинга наблюдали за ходом «левой» акции, не вмешиваясь.

Сегодня во Львове на многих зданиях вывешены государственные флаги с траурными лентами.