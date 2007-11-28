Регионалы завтра с самого утра оккупируют зал заседаний ВР

Партия регионов завтра, 29 ноября, в 9.00 проведет в зале пленарных заседаний Верховной Рады заседание своей фракции.

Об этом УНИАН сообщил народный депутат от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО.

«Изначально мы исходим из того, что Партия регионов, как самая крупная фракция в парламенте, должна выдвинуть свою кандидатуру на должность председателя Верховной Рады. Другую кандидатуру мы поддержим только в том случае, если она будет компромиссной», - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

В то же время депутат не уточнил, являются ли компромиссными для Партии регионов кандидатуры Вячеслава КИРИЛЕНКО (фракция НУ-НС), Владимира ЛИТВИНА (фракция Блока Литвина) и Ивана ПЛЮЩА (фракция НУ-НС). «Я не берусь утверждать, какая фигура является компромиссной. Решение примет фракция», - пояснил он.

Кроме того, по словам Ю.МИРОШНИЧЕНКО, на заседании фракции планируется обсудить инициативу создания парламентской коалиции на основе программы Партии регионов. «Это исходная информация, которую мы будем обсуждать завтра, но окончательное решение будет принято на заседании фракции», - подчеркнул депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 ноября, вице-премьер-министр Дмитрий ТАБАЧНИК (депутат фракции Партии регионов) сообщил, что временный президиум Верховной Рады Украины сегодня вечером окончательно согласует позицию по вопросу избрания руководства парламента.

«Представители Партии регионов работают в составе подготовительной группы, которую возглавляет Раиса БОГАТЫРЕВА – сейчас это временный президиум. Сегодня они к вечеру окончательно согласуют позицию, и только после этого можно будет говорить о том, кого будет поддерживать Партия регионов», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

В тоже время вице-премьер не уточнил, с какими политическими силами ПР намерена вести переговоры по согласованию кандидатуры на должность председателя ВР. «Будет согласовано с теми политическими силами, которые смогут обеспечить большинство голосов, достаточное для избрания руководителя ВР», - подчеркнул он.