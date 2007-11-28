Зварич назвал своего коллегу по фракции шантажистом

Народный депутат, член фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” Роман ЗВАРИЧ считает, что сегодняшнее заявление депутата Игоря КРИЛЯ об условиях подписания им соглашения о коалиции содержит “элементы шантажа”. Об этом сообщает пресс-служба блока НУ-НС.

Р.ЗВАРИЧ отмечает, что кандидатуру на должность председателя ВР Украины должен определять почетный председатель партии “Наша Украина” и фракция “Наша Украина – Народная Самооборона”, а не отдельные депутаты. Он напомнил, что “совместно с Президентом большинство депутатов фракции пришли к одной позиции, которая заключалась в том, чтобы выдвинуть на должность спикера Вячеслава КИРИЛЕНКО”. “Такое решение должно стать обязательным для всех. Здесь не может быть какого-то отдельного мнения”, - убежден он.

Р.ЗВАРИЧ назвал сегодняшнее заявление И.КРИЛЯ по поводу условия, при котором он может подписать коалиционное соглашение “как минимум политически некорректным”. “Можно даже сказать, что в нем содержатся элементы шантажа, которые неприемлемы для политика, неприемлемы для выработки общей позиции фракции”, - подчеркнул Р.ЗВАРИЧ. Он также отметил, что “несколько человек не могут, даже при полном уважении к принципу учета позиции меньшинства, держать в заложниках подавляющее большинство депутатов”.

Как сообщал УНИАН, сегодня народный депутат Украины, заместитель председателя партии «Наша Украина» И.КРИЛЬ заявил, что подпишет соглашение о демократической коалиции, если председатель партии НСНУ Вячеслав КИРИЛЕНКО откажется от должности председателя Верховной Рады.