Томенко сомневается, что депутаты отложат каникулы ради работы

Об этом Томенко сказал в комментарии УНИАН.

“Пока мы львиному часть всех обязательств на эту сессию не выполнили. Вообще-то мы принимали решение работать до 12 июля, и когда большинство проголосовало перенести это решение, то я не понял логики этого перенесения”, - сказал Томенко.

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“Одни говорят, что многие депутаты Партии регионов едут на празднование дня рождения Януковича, одни говорят, что они едут на курорты. Другие — что они еще чем-то занимаются. Более того, власть постоянно упрекает оппозицию, что мы не хотим работать и не заинтересованы, поэтому мы сказали о том, что оппозиция готова работать еще одну неделю для того, чтобы решить вопросы, которые нас ждут”, - сказал депутат.

В то же время на уточняющий вопрос, какие именно вопросы нужно успеть рассмотреть на этой сессии, Томенко привел пример, что, в частности, ВР не успевает рассмотреть законопроект о расширении доступа к информации, некоторые бюджетные и социальные законопроекты.

Как сообщал УНИАН, 19 июня народные депутаты Юрий Деревьянко (внефракционный) и представители ВО "Батькивщина" Томенко, Геннадий Зубко и Владимир Яворивский зарегистрировали проект постановления, которым предлагают продлить работу ВР еще на одну неделю перед летними каникулами.

"В календарном плане второй сессии предусмотрено проведение последней недели для пленарных заседаний с 1 по 5 июля, однако на сегодняшний день еще запланировано для рассмотрения огромное количество законопроектов и постановлений", - отмечают авторы постановления.

Потому, по их мнению, возникает необходимость продлить на неделю пленарные заседания для эффективной законотворческой деятельности парламента и рассмотрения необходимых законопроектов.

В частности, предусматривается, что будет рабочей неделя с 8 по 12 июля. Так, 8 июля состоится заседание Согласительного совета, 9 июля – пленарные заседания, 10 июля – пленарные заседания и работа в комитетах, 11 июля – пленарные заседания, 12 июля – Час вопросов к правительству и пленарные заседания.

В свою очередь, в течение недели с 15 до 19 июля предусматривается работа в комитетах, комиссиях и фракциях.

Представитель Президента в Верховной Раде Украины Юрий Мирошниченко вчера также не исключил проведения внеочередного заседания парламента или продления сессии Верховной Рады.