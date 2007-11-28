В НУ-НС удивляются, почему Ющенко до сих пор не уволил Балогу

Народный депутат, член фракции НУ-НС Олесь ДОНИЙ не исключает создания в парламенте ситуативной коалиции с целью недопущения лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО к должности премьер-министра и в связи с ростом ее рейтинга как одного из возможных кандидатов на пост Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня во время круглого стола «Тактика и стратегия блока НУ-НС в Верховной Раде 6-го созыва».

По словам О.ДОНИЯ, на сегодня действия неподписантов коалиционного соглашения связывают с непосредственным влиянием на них главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ. «Если глава Секретариата Президента специально торпедирует коалицию и если такое его поведение не приемлемо для его шефа Виктора ЮЩЕНКО, то почему глава государства не увольняет его?», - спросил он.

Как сказал О.ДОНИЙ, в связи с последними событиями все больше набирает оборотов ситуация по созданию неформальной коалиции между Секретариатом Президента и Партией регионов.

По словам депутата, делается все возможное, чтобы именно компромиссная фигура для Секретариата Президента и Партии регионов заняла должность председателя Верховной Рады.

Кроме того, сказал он, делается все возможное, чтобы существовал бескоалиционный вариант.

О.ДОНИЙ также напомнил, что согласно Конституции на протяжении года после проведения досрочных выборов нельзя объявить еще одни выборы.

Кроме того, ситуация с еще одними выборами, по его словам, не выгодна как Секретариату Президента, так и Партии регионов. «Такая ситуация не устраивает такую неформальную коалицию, и все делается для того, чтобы ослабить позиции Юлии ТИМОШЕНКО как вероятного кандидата в Президенты», - считает О.ДОНИЙ.