Кличко: лидеры оппозиции обратились в Венецианскую комиссию
00:43, 18 июня 2013Политика
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Лидеры оппозиции обратились в Венецианскую комиссию по поводу “неприемлемости инициатив власти по изменению Конституции”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер «УДАРа» Виталий Кличко на заседании Согласительного совета парламента.
“Три лидера фракций обратились в Венецианскую комиссию по поводу неприемлемости инициатив власти по изменению Конституции” – подчеркнул он.
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Кличко также не исключил, что «власти должны, не ожидая ответа из Европы, разработать и внести на рассмотрение парламента цивилизованный проект решения о независимости судей”.
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