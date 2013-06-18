Кличко: лидеры оппозиции обратились в Венецианскую комиссию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер «УДАРа» Виталий Кличко на заседании Согласительного совета парламента.

“Три лидера фракций обратились в Венецианскую комиссию по поводу неприемлемости инициатив власти по изменению Конституции” – подчеркнул он.

По теме: Венецианская комиссия готовит нелестное решение для Украины

Кличко также не исключил, что «власти должны, не ожидая ответа из Европы, разработать и внести на рассмотрение парламента цивилизованный проект решения о независимости судей”.