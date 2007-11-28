Янукович хочет знать, что такое «и.о.», и с чем его едят

Премьер Виктор Янукович предполагает, что правительство останется работать в статусе исполняющих обязанностей.

Об этом Янукович сказал, открывая заседание Кабмина.

"Я дал поручение министру Лавриновичу разъяснить, что такое исполняющее обязанности правительство. Мы исполняем обязанности и за это отвечаем", - заявил Янукович.

"А сколько месяцев будут переговоры по созданию Коалиции – мы не знаем. Для нас важно удержать ситуацию", - добавил он.

Янукович также раскритиковал представителей оранжевых сил.

"Мы видим, какие хороводы водят политики два месяца. Как они с первой минуты поздравляли себя с победой. Над кем и над чем? Пусть разъяснят украинскому народу", - сказал Янукович.

"И когда они открывают рот и говорят, что у нас что-то не так с экономикой –то пусть они объяснят, кто приложил к этому руки. Это политика популизма, привычка ляпать языками, обманывать народ и на этом строить свое счастье", - возмутился Янукович.

Он пожаловался, что правительство не могло эффективно работать в условиях распущенного парламента.

"Почти восемь месяцев мы работали без действующего законодательного органа. А без своевременного принятия изменений в законы не возможно развивать страну", - сказал Янукович.

Он поделился результатами роста экономики: ВВП на 7,3%, промышленного производства на 11%.

"Да, у нас есть проблемы с инфляцией – это следствие политической дестабилизации. И это понимает весь мир", - сказал премьер.

Янукович сказал, что доказательством является последнее заявление Международного валютного фонда, а также то, что рейтинговые агентства не снижали индексы Украины.

Он приказал министрам, не зависимо станут они депутатами или нет, обеспечить жизнедеятельность правительства.

"И те министры, которые не стали депутатами – это люди также ответственные", - сказал он.

При этом Янукович оговорился: "И жизнь не продолжается - вы молодые люди и у вас все впереди".

Украинская правда