Арбузов: Программа развития экономики станет началом структурных изменений

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов, представляя программу в рамках первой международной бизнес-конференции ABC: Ukraine & Partners.

В обсуждении программы также приняли участие министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов, министр промышленной политики Михаил Короленко, министр финансов Украины Юрий Колобов, представители правительств государств-партнеров Украины, топ-менеджеры ведущих инвестиционных компаний, банковского сектора, многочисленные эксперты, сообщает РБК-Украина.

Начиная дискуссию, Сергей Арбузов подчеркнул, что Украина занимает место в пятерке мировых экспортеров зерна, занимает десятую позицию по объемам производства стали, является одним из мировых лидеров по количеству программистов.

"Этот список можно продолжать. С точки зрения экономики важно, что в Украине масштабный внутренний рынок, образованные люди, высокий экспортный потенциал. Правительство серьезно настроено на улучшение инвестиционного климата и привлечение иностранного капитала. Знаковым шагом в этом плане будет активизация так называемой "Антирейдерской комиссии" под моим председательством", - подчеркнул первый вице-премьер.

По его словам, экономика Украины проявила себя устойчивой к внешним потрясениям и способной развиваться в неблагоприятных условиях: существенно снизилась инфляция - ее значения близки к нулевому уровню с середины 2011 года, а население, как основной кредитор экономики, сделало свой выбор в пользу вкладов в гривне. Так, за 5 месяцев этого года гривневые депозиты физлиц выросли на 19%.

Сергей Арбузов напомнил, что "Госпрограмма активизации развития экономики на 2013-2014 гг." предусматривает 5 основных направлений действий правительства:

1. Повышение конкурентоспособности экономики и улучшение инвестиционного климата;

2. Поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения;

3. Развитие высокотехнологичных перспективных секторов;

4. Структурные реформы в стратегических секторах;

5. Увеличение объемов экспорта товаров отечественного производства и услуг.

Документ прошел несколько циклов обсуждения, в том числе с МВФ, ВТО, другими международными и отечественными экспертами.

"Принятие и выполнение Программы обеспечит не просто временное повышение экономической активности - оно станет началом структурных изменений в национальной экономике. Мы вынесли на уровень дискуссии с иностранными партнерами вопрос Госпрограммы сознательно. Правительство приглашает инвесторов к сотрудничеству по приоритетным для страны проектам уже сейчас", - добавил первый вице-премьер-министр Украины.