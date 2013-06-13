Кужель рассказала, что будут означать возможные провокации на акции в Николаеве

Об этом перед проведением сегодня акции "Вставай, Украина!" заявила народный депутат Украины Александра Кужель.

"Я знаю всех председателей облгосадминистраций в Украине. То, что сделали Кернес и ему подобные, они понизили рейтинг Януковичу. Харьковчане, которые ранее не обратили бы внимания на акцию оппозиции, теперь плевались. Даже проходили и говорили: а мы и не знали, сколько у нас трамваев", - цитируют Кужель НикВести.

По ее словам, то, что будет сегодня на акции в Николаеве, покажет меру культуры и страха губернатора Николая Круглова.

"Вот и посмотрим, вынес ли какие-то уроки ваш губернатор Николай Круглов", - сказала депутат журналистам.

Оппозиционерке известно, что городские власти сегодня собрались отмечать праздник, который еще не наступил – День медицинского работника.

"Тяжело ведь поздравить их в самый настоящий праздник, подарив скорые помощи, за которые, скорее всего еще не уплачено", - сказала Кужель.

Она рассказала, что в некоторых областях было такое, что одни и те же машины по несколько раз дарили в разных населенных пунктах.

Как сообщал УНИАН, 13 июня, в Николаеве состоится марш и митинг в рамках общенациональной акции «Вставай, Украина!».