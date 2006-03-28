На выборах в Киевский облсовет лидирует БЮТ

... и проходят еще 5 партий

По предварительным данным, на выборах в Киевский областной совет лидирует областная организация Блока Юлии Тимошенко. Как сообщили УНИАН в областной территориальной избирательной комиссии, по состоянию на утро вторника обработано 45% протоколов. Областная организация БЮТ набрала 36% голосов избирателей, Социалистическая партия Украины – 8,97%, блок „Наша Украина” – 8,88%, Партия регионов – 5,36%, Народный блок Литвина – 4,29%, Украинский народный блок Костенко и Плюща – 3,63%.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter