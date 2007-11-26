Тарасюк пугает неподписантов из НУ-НС ответственностью

Заместитель лидера фракции “Наша Украина – Народная Самооборона”, председатель Народного Руха Украины Борис ТАРАСЮК считает, что неподписанты коалиционного соглашения о создании демократической коалиции должны нести политическую ответственность.

Об этом Б.ТАРАСЮК сказал во время Интернет-конференции на сайте “Главред”.

“Мне также стыдно за них. Более того, считаю, что они должны нести политическую ответственность”, - отметил Б.ТАРАСЮК.

Он выразил сожаление, что отсутствует правовой механизм лишения их мандата. “Они лично предают избирателей, поддержавших блок НУ-НС, и всех тех, кто хотел создания демократической коалиции, которая бы поддерживала Президента в его усилиях по защите Конституции и отстаивании национальных интересов”, - добавил Б.ТАРАСЮК.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 26 ноября соглашение о создании коалиции с БЮТ не подписали семеро депутатов от НУ-НС, в частности, Иван ПЛЮЩ, Юрий ЕХАНУРОВ, Николай ОНИЩУК, Игорь КРИЛЬ, Василий ПЕТЁВКА, Станислав ДОВГИЙ, Виктор ТОПОЛОВ.

Сегодня член фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ заявил, что в ближайшее время еще двое членов фракции "Наша Украина – Народная самооборона" подпишут соглашение о создании демократической коалиции.