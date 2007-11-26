Ющенко в Буковеле поработал на лыжах (фоторепортаж)

Президент Виктор Ющенко успел покататься на лыжах во время своей рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.

О том, что Ющенко отбыл в Ивано-Франковскую область, пресс-служба президента сообщила в 15.25.

Уже в 16.20 фотограф президента прислал фото с Ющенко, который катается на лыжах, пишет Украинская правда.

В сообщении пресс-службы отмечалось, что "в рамках поездки глава государства планирует посетить туристический комплекс "Буковель", где ознакомится с его инфраструктурой".

Фото Михаила Маркива / УНИАН