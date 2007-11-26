Ехануров наконец рассказал, что именно ему не нравится в договоре с БЮТ

Народный депутат из фракции «Наша Украина – Народная самооборона», первый заместитель председателя партии «Наша Украина» призывает депутатов от НУ-НС и Блока Юлии Тимошенко доработать и публично подписать коалиционное соглашение.

Как сообщает пресс-служба блока “Наша Украина – Народная самооборона”, об этом идет речь в письме Ю.ЕХАНУРОВА к народным депутатам от НУ-НС и БЮТ.

Ю.ЕХАНУРОВ отмечает, что его предложения относительно коалиционного соглашения еще 30 октября были направлены переговорной группе по подготовке текста соглашения о создании демократической коалиции.

«Должен констатировать, что подавляющее большинство из них не было учтено. Впрочем, должен отметить и позитивный момент: некоторые из предложений нашли отражение в обновленном тексте соглашения. Так, изменена формулировка относительно сроков перехода Вооруженных Сил на профессиональную основу и отменено положение о повышении избирательного барьера до 5%", - отмечает Ю.ЕХАНУРОВ в письме.

“Вижу в этом свидетельство конструктивного настроя представителей фракции Блока Юлии Тимошенко, которые входили в переговорную группу. Такой подход является залогом отмены всех других опасных с точки зрения влияния на социально-экономическую ситуацию позиций, которые попали в проект коалиционного соглашения из предвыборной программы БЮТ”, - подчеркивает Ю.ЕХАНУРОВ.

В то же время, народный депутат отметил, что «красной нитью» в коалиционном соглашении должна проходить прозрачная деятельность нового правительства и борьба с коррупцией.

В письме, размещенном на персональном сайте Ю.ЕХАНУРОВА, отмечается, что начало работы парламента создает необходимые условия для начала официальных переговоров относительно создания парламентской коалиции в составе фракций Блока Юлии Тимошенко и блока “Наша Украина — Народная самооборона”.

“Поддерживая стремление создать демократическую коалицию, обращаю Ваше внимание на то, что текст проекта коалиционного соглашения, который был предварительно парафирован лидерами наших блоков, нуждается в существенной доработке перед тем, как его будут подписывать народные депутаты Украины”, - отмечает Ю.ЕХАНУРОВ.

По убеждению депутата, этот документ, как Программу правительства Украины на ближайшие годы, тщательно будут изучать не только в Украине, но и во всем мире, чтобы понять перспективы и направления развития Украины и определить: является ли наше государство надежным партнером, который будет осуществлять ответственную и предсказуемую политику. По его мнению, не менее важными являются и другие вопросы, ответы на которые будут искать наши симпатики и оппоненты в тексте соглашения: будет ли прозрачной деятельность нового правительства, насколько эффективной станет борьба с коррупцией, сможет ли гражданское общество осуществлять эффективный контроль над работой новой власти? От ответа на них зависит не только отношение к Украине со стороны иностранных государств и международных политических институтов, но и позиция многочисленных инвесторов, которые присматриваются к нашей стране, решая, достойна ли она их доверия.

“Именно учитывая такую значимость коалиционного соглашения, прошу Вашей поддержки в вопросе отмены и согласования отдельных его положений, которые вызывают глубокую обеспокоенность из-за мощных рисков, связанных с их реализацией”, - пишет Ю.ЕХАНУРОВ.

В дополнениях к письму он излагает свои предложения относительно коррекции проекта коалиционного соглашения. Они разделены на две группы. В первую группу входят те пункты (преимущественно из предвыборной программы БЮТ), что, по убеждению Ю.ЕХАНУРОВА, нуждаются в обязательной отмене как такие, что способные негативно повлиять на благосостояние граждан Украины и развитие украинской экономики. В частности, к этой группе он относит обязательство коалиции на протяжении двух лет вернуть гражданам Украины обесцененные вклады в бывшем Сбербанке СССР; отмену НДС и замену его налогом на потребление. Во вторую группу попали пункты проекта коалиционного соглашения, которые заслуживают доработки и являются предметом для поиска компромиссных формулировок.

Ю.ЕХАНУРОВ предлагает создать специальную рабочую группу для доработки положений коалиционного соглашения, по которым возможные компромиссные формулировки. Он предлагает определить жесткий срок для ее работы - до трех дней.

“После того как проект коалиционного соглашения приобретет черты документа, который будет отвечать стратегическим интересам развития Украинского государства и приумножения благосостояния народа Украины, предлагается организовать его публичное подписание всеми народными депутатами, которые выразят свое согласие с текстом соглашения и готовность работать над ее выполнением”, - отмечает Ю.ЕХАНУРОВ.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 26 ноября соглашение о создании коалиции с БЮТ не подписали семь депутатов от НУ-НС, в частности, Иван ПЛЮЩ, Ю.ЕХАНУРОВ, Николай ОНИЩУК, Игорь КРИЛЬ, Василий ПЕТЕВКА, Станислав ДОВГИЙ, Виктор ТОПОЛОВ.

Сегодня член фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ заявил, что в ближайшее время еще два члена фракции "Наша Украина – Народная самооборона" подпишут соглашение о создании демократической коалиции.