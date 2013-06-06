Заседание Рады закрыли: 226 голосов нет

Как передает корреспондент УНИАН, спикер сказал об этом во время того, как в ВР происходили стычки между депутатами из провластных фракций и оппозиции при рассмотрении вопроса об избрании судей.

Проводя заседания ВР с места для гостей, потому что оппозиция заблокировала трибуну и президиум, Рыбак объявил о закрытии заседания после того, как большинство не смогло набрать 226 голосов для голосования.

"Голосов нет. Я закрываю заседание", - сказал Рыбак своим коллегам.

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После объявления Рыбака о закрытии вечернего заседания между депутатами снова произошла небольшая потасовка.

Рыбак пригласил руководителей фракций в свой кабинет на совещание.

Сейчас депутаты расходятся по сессионному залу.