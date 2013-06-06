Заседание Рады закрыли: 226 голосов нет
Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак объявил о закрытии вечернего заседания парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, спикер сказал об этом во время того, как в ВР происходили стычки между депутатами из провластных фракций и оппозиции при рассмотрении вопроса об избрании судей.
Проводя заседания ВР с места для гостей, потому что оппозиция заблокировала трибуну и президиум, Рыбак объявил о закрытии заседания после того, как большинство не смогло набрать 226 голосов для голосования.
"Голосов нет. Я закрываю заседание", - сказал Рыбак своим коллегам.
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После объявления Рыбака о закрытии вечернего заседания между депутатами снова произошла небольшая потасовка.
Рыбак пригласил руководителей фракций в свой кабинет на совещание.
Сейчас депутаты расходятся по сессионному залу.