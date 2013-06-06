Мирошниченко: У Президента уже нет необходимости выступать в ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал представитель Президента во ВР, народный депутат от Партии регионов Юрий Мирошниченко.

По его словам, юридической необходимости выступления Президента в ВР нет, поскольку он уже передал в ВР свое послание. “Но готовность к диалогу со стороны Президента присутствует”, - заверил Мирошниченко.

По словам Мирошниченко, необходимо посоветоваться: предложит ли Президент пригласить лидеров фракций к диалогу, или, возможно, все же придет в парламент.

“Это будет зависеть от того, насколько сами депутаты Верховной Рады искренни в своем стремлении начать этот диалог”, - сказал Мирошниченко.

Он заверил, что Януковичу сообщат о нынешней ситуации в парламенте, однако сейчас его реакции нет, поскольку он находится с визитом в Сербии.

“С начала следующей недели председатель Верховной Рады будет докладывать о ситуации в Верховной Раде, и, я думаю, что мы получим четкий однозначный ответ со стороны Президента”, - сказал Мирошниченко.