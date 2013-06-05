41% украинцев жалеют о распаде СССР - опрос

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

По сравнению с предыдущим исследования, проведенным в конце 2010 года, количество тех, кто сожалеет о СССР, уменьшилось с 46 до 41%, а тех, кто не жалеет, наоборот - выросла с 36 до 44%. Таким образом, за последние 2,5 года ностальгия по СССР уменьшилась, что связано, в первую очередь, с демографическими изменениями, поскольку крупнейшими сторонниками СССР, остаются пожилые люди.

Вместе с тем, присутствуют и другие зависимости. Например, женщины больше жалеют об СССР, чем мужчины. Так же русскоязычные респонденты жалеют об СССР больше, чем украиноязычные. Чем выше образование респондентов, тем меньше ностальгии по СССР.

75% из тех, кто жалеет об СССР, считают, что Украине не хватает «сильной руки», половина - хотели бы вернуться к плановой экономике, 40% - увеличить цензуру в стране.

Зато четверть уже выступает за углубление рыночных отношений и увеличения свободы слова.

*** Сроки проведения исследования: 15-28 марта 2013 Аудитория исследования: население Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод исследования: личное формализованное интервью согласно опроснику (face to face).

Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений близких к 50%, погрешность составляет не более 2,2%, для значений, близких к 30% - не более 2%, для значений, близких к 10%, - не более 1,3%, для значений, близких к 5% - не более 1%.