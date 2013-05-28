Ефремов заверил россиян, что УПА не получит официального признания

Об этом лидер фракции ПР Александр Ефремов сообщил в интервью РИА «Новости».

«Мы считаем, что представители дивизии СС «Галичина» и подразделения «Нахтигаль», в которых воевали украинские граждане, более того - вместе с немцами осуществляли роль полицаев и участвовали в казни большого количества граждан, не имеют права быть приравненными к воинам, которые действительно освобождали нашу землю от "коричневой чумы", - сказал политик.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты Украины Вячеслав Кириленко, Иван Стойко и Олег Медуница 23 мая подали в Верховную Раду Украины проект Закона Украины «О признании Организации Украинских Националистов и Украинской Повстанческой Армии воюющей стороной во Второй мировой войне за свободу и независимость Украины».

Законопроектом борьба членов ОУН и воинов УПА за свободу и независимость Украины в период с сентября 1939 года до конца 1956 года определяется национально-освободительной борьбой (статья 2), а также ОУН и УПА определяются воюющей стороной за независимость Украины во Второй мировой войне (статья 1).

В соответствии с законопроектом, на бывших воинов Украинской Повстанческой Армии распространяются статус участников боевых действий и льготы, предусмотренные Законом Украины “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты” для участников боевых действий.