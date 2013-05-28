У Януковича дали понять, что Таможенного союза Украине не избежать

Об этом заявил руководитель Главного управления по вопросам международных отношений администрации президента Андрей Гончарук в эфире ICTV.

«Тем уровнем сотрудничества, который удовлетворяет Украину и который, мы надеемся, удовлетворит наших партнеров, будет статус наблюдателя в этой организации (ТС - ред.)», - сказал представитель АП.

«Обойти Таможенный союз мы не можем. Как бы мы там хотели, не хотели. Это 63 млрд долл оборота. И за 2 последних года, несмотря на кризис в мировой экономике, это - 30% роста. И это несколько придавало к росту нашего ВВП. Ведь не секрет, что мы являемся экономикой экпортноориентированной», - пояснил Гончарук.

Комментируя причину встречи Виктора Януковича с Владимиром Путиным, представитель АП сказал, что именно с российским президентом проходила встреча потому, что Россия является лидером ТС.

«Встреча с российским президентом проходила потому, что Россия, я не буду здесь делать дипломатических реверансов, является лидером (в ТС - ред.)», - сказал Гончарук.

Как сообщал УНИАН, 28-29 мая Президент Украины Виктор Янукович примет участие в заседании высшего Евразийского экономического совета, который состоится в Астане (Казахстан).

"Главной целью визита Президента в Астану является участие во встрече Президентов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, которая состоится в рамках заседания высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств", - отметил Гончарук. По его словам, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы сотрудничества Украины с этим объединением и проекты транснационального характера.

27 мая правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян заявил, что правительства России, Казахстана и Беларуси согласовали меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе трех стран с момента его создания - с 1 января 2015 года.

26 мая Виктор Янукович нанес однодневный визит в Россию, где встретился со своим коллегой Владимиром Путиным.

По данным некоторых СМИ, в ходе визита обсуждались вопросы о передаче России контроля над украинской ГТС и получения Украиной статуса наблюдателя в Таможенном союзе.