Прасолов обещает улучшить свой украинский язык

Как передает корреспондент УНИАН, такое обещание министр дал сегодня на пресс-конференции.

Он сообщил, что изучает украинский язык с преподавателем.

"Стараюсь и надеюсь, что через несколько недель буду иметь успехи", - сказал Прасолов.

Министр также отметил, что ему сложно говорить на украинском языке, потому что думает он на русском.

При этом Прасолов подчеркнул, что члены Кабинета министров должны владеть государственным языком.

"Я уверен, что каждый член правительства должен свободно и профессионально говорить на украинском языке", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 24 мая во время выступления в Верховной Раде министра экономического развития и торговли Прасолова на русском языке депутаты от ВО “Свобода” скандировали “Українська!”

После выступления Прасолова “свободовцы” скандировали “Ганьба”.