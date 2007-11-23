Луценко сказал, когда подпишут соглашение о демократической коалиции

После завершения заседания Верховной Рады Украины фракции блока «Наша Украина – Народная самооборона» и БЮТ подпишут соглашение о создании демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам лидер НУ-НС Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, только что фракция НУ - НС на своем заседании единогласно проголосовала за создание коалиции с БЮТ.

После заседания парламента состоится совместное заседание двух фракций, на котором будут согласованы последние детали соглашения, сообщил Ю.ЛУЦЕНКО.

«Соглашение будет подписано в рабочем порядке», - подчеркнул он.