Богатырёва прогнозирует, что до коалиции сегодня дело не дойдет

Представитель Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА считает, что заявление о формировании коалиции будет объявлено в Верховной Раде на будущей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она высказала сегодня в интервью журналистам во время подписания присяги новоизбранными народными депутатами.

По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, план работы ВР, разработанный Подготовительной группой, сегодня будет выполнен. «И мы сегодня своевременно завершим свою работу, и уже на будущей неделе, убеждена, если есть заявления, возможно, будет объявлено о следующих шагах наших оппонентов», - сказала она.

При этом она отметила, что Партия регионов не собирается блокировать политические процессы.

В то же время Р.БОГАТЫРЁВА не исключила, что если депутаты успеют все сделать своевременно, то о формировании коалиции может будет объявлено уже сегодня.

«Но вы знаете, что порядковым номером этот вопрос стоит дальше, чем формирование фракций. А без депутатских фракций мы не можем формировать коалицию», - сказала Р.БОГАТЫРЁВА.