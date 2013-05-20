В Херсоне журналисты провели пикет солидарности с киевскими коллегами
Сегодня около 30 херсонских журналистов пикетировали прокуратуру Херсонской области в знак солидарности с киевскими журналистами, избитыми неизвестными лицами в ходе акций протеста 18 мая.
Как передает корреспондент УНИАН, организатором акции выступила Херсонская областная организация Независимого медиа профсоюза Украины.
Пикетирование началось в 11:00 и продолжалось около часа. В акции принимали участие журналисты местных СМИ и собкоры центральных информагентств и телеканалов, в частности, агентства УНИАН, телеканалов "Интер", "1+1" и других.
Журналисты держали плакаты "Братва + милиция + прокуратура = любовь! Братва, кто еще не ударил журналиста?", "Прокуратура: ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю!" и другие, а также чистые листы бумаги, символизирующие перспективу такой политики давления на СМИ.
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Также представители НМПУ подготовили обращения к прокурору Херсонской области Константину Свиденко, начальнику УМВД Украины в Херсонской области Валерию Литвину и Генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке, в которых выразили протест бездействием властей, допускающих нападение на журналистов и потребовали провести тщательное расследование всех случаев, когда работники СМИ подвергались нападениям.
К собравшимся почти сразу же после начала акции вышел заместитель прокурора Херсонской области Вячеслав Бубенчиков и пресс-секретарь прокурора области Федор Самойленко.
Зампрокурора выслушал пикетчиков, принял от председателя херсонской организации НМПУ Александра Тарасова обращение к прокурору области и пообещал провести проверку всех случаев нападения на журналистов за последнее время.
Двое представителей пикетчиков отправились с зампрокурора области в здание прокуратуры для обсуждения сроков проведения указанной проверки.
В НМПУ сообщили, что проведение подобных акций запланировано и в других городах страны.