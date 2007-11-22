Ющенко призвал всех членов НУ-НС подписать соглашение с БЮТ (дополненная)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал всех членов будущей фракции «Наша Украина – Народная самооборона» подписать соглашение с Блоком Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член НУ-НС Роман ЗВАРИЧ, комментируя итоги встречи с Президентом.

Он отметил, что на встрече присутствовали и те члены НУ-НС, которые до сих пор еще не подписали соглашение, а именно - Василий ПЕТЕВКА, Игорь КРИЛЬ и Иван ПЛЮЩ. «Под конец нашей очень длительной встречи этот вопрос откровенно обсуждался. Я не буду говорить обо всех нюансах этого разговора, но Президент очень четко высказал просьбу, я бы даже сказал, неуклонную просьбу, чтобы все подписали коалиционное соглашение», - подчеркнул Р.ЗВАРИЧ.

При этом он выразил убеждение, что все 100% членов фракции подпишут это соглашение.