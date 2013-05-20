Комитет Европарламента соберется на чрезвычайное заседание по Украине

Такой пункт содержится в повестке дня заседаний Комитета, обнародованной на официальном сайте Европарламента, передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе.

Согласно повестке дня, в четверг, 23 мая, Комитет проведет чрезвычайное заседание в Страсбурге.

В ходе этого заседания депутаты, в частности, планируют провести слушания о развитии политической ситуации и реализации реформ в Украине.

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Согласно повестке дня, к участию в слушаниях приглашены представители украинской оппозиции, Венецианской комиссии и Хельсинкского комитета.

Как сообщал УНИАН, в этом году Украина и ЕС могут подписать Соглашение об ассоциации.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС в своем заключении относительно Украины заявил об этом, отметив, что подписание может состояться до саммита “Восточного партнерства”, запланированного на конец ноября в Вильнюсе, при условии, если Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в вопросе изменения избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках повестки дня ассоциации.