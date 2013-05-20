Оппозиция требует отчет Захарченко и Пшонки в ВР, регионалы - против

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Согласительного совета сказал лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

“Каждий из этих должностных лиц должен доложить, что происходило в субботу”, - сказал Яценюк и прибавил, что, по информации СМИ, отношение к участникам драк в Киеве 18 мая во время акции оппозиции «Вставай, Украино!» имеет белоцерковская городская организация “Молодых регионов”.

“Я сейчас требую от руководителя фракции Партии регионов Ефремова, от заместителя руководителя фракции Тигипко, чтобы они здесь прямо назвали конкретный перечень фашистских организаций в Украине, если они проводят антифашистский марш”, - сказал он.

Яценюк подчеркнул, что если в Украине есть фашистские организации, и руководство Партии регионов не уведомило об этом правоохранительные органы, то генпрокурор должен возбудить уголовные дела в отношении руководителя фракции Партии регионов и лиц, участвовавших в Антифашистском марше 18 мая.

Кроме того, Яценюк заявил, что после антифашистского марша “наши европейские партнеры с ужасом узнали, что, оказывается, в Украине есть фашисты, которых никогда не было, начиная с тех пор, как закончилась Вторая мировая война”.

По словам Яценюка, оппозиция направила своим коллегам по парламенту заявления для получения фамилий депутатов для формирования следственной комиссии по поводу нарушения прав и свобод человека и гражданина и расследования фактов жестокого избиения журналистов.

Лидер фракции “УДАР” Виталий Кличко также требует, чтобы министр внутренних дел Виталий Захарченко уже завтра отчитался в Верховной Раде относительно событий 18 мая в Киеве.

Он подчеркнул, что избиение журналистов - это беспрецедентное явление. “Анализ ситуации свидетельствует, что это была спланированная провокация, и она происходила на глазах у милиции, и у нас есть все подозрения, что непосредственно под ее прикрытием”, - сказал Кличко.

По словам лидера «УДАРа», милиция и до сих пор не нашла тех, кто принимал участие в столкновениях во время акций оппозиции и Партии регионов, несмотря на то, что эти люди были зафиксированы на видеокамеры.

Кроме того, отметил Кличко, ничего не слышно об ответственности милиционеров, которые допустили драки.

Кроме того, Кличко считает, что против милиционеров за бездействие должно быть возбуждено уголовное дело, и они должны уйти со своих должностей.

“Отдельный вопрос к министру внутренних дел господину Захарченко: он не сдержал своего слова, потому что он обещал не противостоять мирным собраниям”, - сказал Кличко и выразил убеждение, которое если и в дальнейшем будет проводиться подобная политика, то такой министр должен уйти в отставку.

В то же время председатель Верховной Рады Владимир Рыбак и лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов не видят необходимости завтра заслушивать руководителей силовых ведомств по поводу событий 18 мая в Киеве.

Рыбак отметил, что завтра нецелесообразно приглашать в парламент силовиков, поскольку необходимо проработать соответствующую информацию.

По его словам, ему необходимо обратиться с письмами к руководителям силовых структур.

Рыбак предлагает сначала создать Временную следственную комиссию, и в ее рамках заслушать эти вопросы.

Ефремов предложил во время Часа вопросов к правительству в пятницу задать вопрос по поводу событий 18 мая.