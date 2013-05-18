Милиция заявляет, что опрашивает избитых «спортсменами» журналистов (фото)
Милиция заявляет, что документирует показания избитых неизвестными в Киеве журналистов.
Следственно-оперативная группа опрашивает журналистку “5 канала” Ольгу Снисарчук и фотокорреспондента газеты “Коммерсант” Владислава Соделя, которых сегодня после акции протеста “Вставай, Украина!” избили неизвестные неподалеку от здания столичного главка милиции.
Об этом УНИАН сообщили в ОСО ГУ МВД Украины в г. Киеве.
В ОСО отметили, что пока собираются показания потерпевших, а также не исключили, что по факту инцидента будет открыто соответствующее уголовное производство.
Как сообщал УНИАН, журналистку "5 канала" Ольгу Сницарчук и фотографа Влада Соделя избили неизвестные молодчики. Содель сообщил, что инцидент произошел возле здания главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской.
По его словам, он и Сницарчук снимали избиение "свободовцев" неизвестными людьми спортивного телосложения.
"На нас напали около 10 человек в спортивных костюмах. Мы снимали, как они били "свободовцев", и им это категорически не понравилось", - рассказал фотограф.
По его словам, мужчины избили их до крови, в частности, у Сницарчук разбита губа и ушибы на руках, телефон также разбит. Сам Содель, который пытался ее защитить, также получил легкие повреждения.
Он остался на месте происшествия оформлять протокол о преступлении, в то время как Сницарчук забрали в больницу скорой помощи для снятия побоев.
По словам Соделя, милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили правоохранителей защитить их.