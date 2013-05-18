Могилев: Украина поэтапно решает проблемы крымских татар

Об этом заявил глава Совета министров Крыма Анатолий Могилев.

«По своим масштабам и интенсивности процесс возвращения в Крым ранее депортированных граждан не имеет аналогов в истории государств постсоветского пространства. Украина, фактически, стала единственным государством, которое взяло на себя всю полноту ответственности. За годы независимости на решение этих вопросов направлено порядка полутора миллиардов гривен, в том числе на капитальное строительство, развитие инфраструктуры, социально-культурную адаптацию репатриантов, — подчеркнул Анатолий Могилев. — Несмотря на масштаб задач, сегодня можно с уверенностью заявить, что в целом эта задача решается успешно и бесконфликтно. Это признают и отечественные, и зарубежные эксперты».

Однако, отметил Анатолий Могилев, неразумное перераспределение средств со стороны отдельных национальных крымскотатарских структур привело к тому, что проблемных вопросов осталось много: «В результате махинаций определенных лиц, власть вынуждена продлевать программу расселения и обустройства. Сегодня власть выводит этот процесс в прозрачное русло».

В свою очередь народный депутат Украины Борис Дейч заявил, что решать насущные проблемы крымчан необходимо без разделения по национальному признаку. «Я хорошо знаю, какие проблемы сегодня беспокоят крымских татар, потому что у меня на округе живет 30% представителей этого народа. И в то же время это трудности, которые испытывают все крымчане: трудоустройство и заработная плата, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство жилья, землеотвод, газификация и водоснабжение населенных пунктов и так далее. И я как народный депутат Украины не разделяю людей по национальному признаку в решении этих вопросов и в оказании реальной помощи каждой территориальной громаде, для всех без исключения и привилегий, — заявил Борис Дейч. — Безусловно, 18 мая — трагическая дата для крымскотатарского народа. Мы все с пониманием и с сочувствием относимся к этой трагедии. Еще и потому, что в истории каждого народа есть подобные даты. Сегодня, когда в Крыму проходят траурные митинги, крымчане понимают, насколько важно сохранить межнациональное и межконфессиональное согласие. Достойная жизнь каждого народа — залог процветания Украины, обеспечить которое можно только в условиях мира и согласия».

Глава Рескомитета Крыма по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Рефат Кенжалиев также заявил, что в Крыму удалось переломить ситуацию с самозахватами: «Успешно работает земельная комиссия Совета министров по освобождению «самозахватов» в Симферополе и Симферопольском районе. Достигнуты результаты: на сегодняшний день крымчанам выдано порядка 1,5 тысяч решений о выделении земельных участков на разных массивах. Сегодня поставлена задача — развивать инженерную и коммунальную инфраструктуру на массивах, где выделена земля. Я думаю, будет принято решение по освобождению самозахватов и в других регионах Крыма. Вопрос решается благодаря политической воле власти. Важно, что достигнут компромисс с общественными организациями крымских татар. У нас одни задачи — сделать Крым процветающим, привлекательным, с развитой экономикой, высокими социальными стандартами».