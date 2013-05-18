Участники антифашистского марша призвали не поддаваться на провокации националистов

Об этом сказано в резолюции марша, который прошел сегодня в Киеве. Текст резолюции обнародован на сайте Партии регионов.

«Мы, участники Всеукраинского антифашистского марша, выражаем свой категорический протест против деструктивных и провокационных действий радикальных политических сил, которые в своей деятельности исповедуют принципы нацистской идеологии, способствуют разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды в Украине», - сказано в документе.

Участники марша убеждены, что «сегодня эти самопровозглашенные «патриоты» на словах заявляют о своей любви к Украине, а своими подлыми действиями сознательно и целенаправленно провоцируют гражданское противостояние, сеют вражду и ненависть между представителями разных национальностей и вероисповеданий, компрометируют Украину на международной арене, препятствуют ее евроинтеграционным устремлениям».

Также участники марша считают, что лидеры оппозиционных сил ради удовлетворения своих политических амбиций «вступили в сговор с агрессивными националистами, фактически стали соучастниками и пособниками украинских неонацистов».

Участники призвали граждан Украины быть бдительными и не поддаваться на провокации националистов; руководителей оппозиционных политических сил – определиться, «что они поддерживают на самом деле: принципы демократии, на которых построена современная Европа, или пещерную идеологию фашизма?»; правоохранительные органы – оперативно реагировать на антизаконные действия и антиконституционные призывы радикальных националистов; европейское сообщество – поддержать европейский выбор украинских граждан, осудить действия тех политических сил, которые способствуют возрождению нацизма в Украине.