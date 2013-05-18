Янукович: движение в Европу – это настойчивый труд

Об этом говорится в обращении Президента Украины к соотечественникам по случаю Дня Европы.

Как подчеркивает Янукович, «сегодня мы отмечаем День Европы. Этот праздник соединяет нас со всеми народами континента и символизирует европейский выбор Украины. Подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом станет основной для дальнейшего движения нашего государства в этом направлении. Зона свободной торговли между Украиной и ЕС будет способствовать модернизации национальной экономики, открытию новых рынков для отечественных товаров и услуг, привлечению иностранных инвестиций и, главное, – созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния наших сограждан».

По словам Президента, наша приоритетная задача – максимальная либерализация визового режима для украинцев. На этом пути уже достигнут успех, и он убежден, что в недалекой перспективе граждане Украины смогут путешествовать в государства ЕС без виз.

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«В то же время мы должны осознавать, что движение в Европу – это настойчивый труд. На евроинтеграционные процессы направлены масштабные и комплексные реформы, в основе которых демократические ценности и социальная справедливость. Верю, что только единство и духовная сила, объединяющие украинцев, способны утвердить европейский выбор нашего народа. С Днем Европы вас!», - говорится в обращении Президента Украины.