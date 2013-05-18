"Батькивщина" предупреждает о провокациях

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Объединенной оппозиции «Батькивщина».

«В отдельных СМИ появилась неправдивая информация о том, что организаторы всеукраинской акции протеста «Вставай, Украина!» якобы предлагают деньги за участие в митинге, который состоится 18 мая в Киеве», - отмечается в документе.

Также оппозиционерам стало известно, что на 18 мая запланирована «очередная провокация против партии «Батькивщина», суть которой заключается в сборе возле партийного офиса несколько сотен человек, которые будут требовать деньги за якобы свое участие в митинге, а также трансляция этих сюжетов телеканалами с целью дискредитации оппозиции».

В связи с этим пресс-служба Объединенной оппозиции «Батькивщина» официально уполномочена заявить: «наши сторонники принимают участие в акциях протеста «Вставай, Украина!» на волонтерских принципах, в силу своих убеждений и политической приверженности, поскольку считают, что Президент Янукович должен уйти в отставку, Юлия Тимошенко должна быть освобождена, а Украина – двигаться по пути к Европе».

В оппозиции подчеркнула, что не платят деньги за участие в мероприятиях, а рядовых украинцев предостерегли от участия в подобных провокациях власти.