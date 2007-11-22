Человек Литвина: кто такой Кучма? Он просто Махатма Ганди…

Сергей Гриневецкий, избранный нардепом по списку Блока Литвина, один из «антигероев» Помаранчевой революции, один из любимых губернаторов Леонида Кучмы на протяжении семи лет возглавлявший Одесскую область, в интервью УНИАН заявил, что он был категорическим противником «третьего тура».

«Будучи губернатором области, я был категорическим противником, чтобы Виктор Федорович шел на третий срок. Я до сегодняшнего дня считаю, что это было стратегической ошибкой Партии регионов, идти на так называемый третий тур. В результате компромиссов пошли на дикие уступки, равнозначные издевательству над Конституцией. Если бы он не пошел на третий тур, то дело бы дошло до международных судов», - заявил нардеп. И тут же сказал, что считает экс-президента Украины Леонида Кучму главным миротворцем Помаранчевой революции. «Давайте сравним ноябрь 2004 года Киева, и ноябрь 2007 года Тбилиси, - предложил Гриневецкий. - И кто тогда Леонид Кучма? Он просто Махатма Ганди. Что мешало ему поступить так же, как Саакашвилли? Ничего. Он мог выполнить закон»… «Расстрелять Майдан!» - ужаснулся корреспондент. «Зачем?, - удивился в ответ Гриневецкий. - Водичку вывезти... (разогнать участников акции водометами, как поступил Саакашвили – ред.) Но он-то этого не сделал. И мы, кстати, ему это не советовали (на самом деле, в разгар революции многие из губернаторов настаивали, чтобы Кучма применил силу. – ред.). Но в результате произошел цивилизационный раскол, усиленный дальнейшими выборами по партийным спискам».

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