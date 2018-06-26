Любимый губернатор Кучмы хочет полномочий маршала Жукова

Один из «антигероев» Помаранчевой революции Сергей Гриневецкий избран народным депутатом по списку Блока Литвина. Один из любимых губернаторов Леонида Кучмы на протяжении семи лет возглавлял Одесскую область. После революции, точнее после своей отставки, был избран председателем Одесского облсовета. Через несколько месяцев Гриневецкий подал в отставку с этой должности с формулировкой «по этическим соображениям».

Новоизбранный депутат ответил на вопросы УНИАН.

ИДТИ СЕЙЧАС В ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ ВЛАСТЬ – ЭТО СПАЛИТЬСЯ.

Сергей Рафаилович, лидер вашей политсилы Литвин так долго не хотел в демкоалицию, что пропустил момент, когда надо было соглашаться. Вряд ли широкая коалиция будет нуждаться в голосах вашей фракции так, как в них нуждается демократическая. Из-за того, что вы так долго торговались за кресло спикера, вам теперь придется довольствоваться разовыми «бонусами» за голосования?

Я не стал бы утверждать, что Владимир Михайлович торгуется за кресло спикера. Он не торгуется. И это так же верно, как и то, что я никогда не позволю себе опуститься до «бонусов» за голосования. Иначе я бы не был собой. Поверьте, я мог бы быть депутатом любого предыдущего созыва, со мной велись серьезные переговоры…

Понимая кое-что в вопросах партийного строительства, государственного строительства и будучи ответственным политиком, главным событием года я считаю то, что непарламентская партия стала парламентской.

Вы прошли, но что будет значить ваша победа, если вы не окажетесь в правительстве, в руководстве парламента?

В такой исполнительной власти, каковой она является сейчас, я и не хочу присутствовать в принципе. Исполнительная власть превращается в закрытое акционерное общество по обслуживанию той или иной олигархической структуры, которые располагаются либо на Грушевского, либо на Банковой.

У меня сложилось впечатление, что когда выбирали председателя рабочей группы парламента, что проходили выборы премьера. Во что превратили совершенно рядовое событие? Стыдно перед народом. И кто ответственен за этот стыд? Люди, сидящие по двум вышеупомянутым адресам. И почему вопрос с рабочей группой затягивали? Роли не распределили. Договорились о системе сдержек и противовесов. А теперь ведь нужны актеры, чтобы наполнить систему, артисты – желательно заслуженные… А у нас даже студентов театрального училища нет.

Какое место для политика вы считаете достойным? Там где воруют? При нынешней политической системе исполнительная власть – возможность дерибана. Кроме того, я прекрасно понимаю, что при этой системе все будет недолговечно, все будет сводиться к выборам Президента. Идти сейчас в исполнительную власть – это спалиться.

Самая высокая должность – это народный депутат Украины. Нашей политсиле есть, чем заниматься в парламенте. Литвин очень правильно сказал, что десяток депутатов нашего списка стоит двух сотен других…

Мы будем выполнять резолюцию ПАСЕ или нет? Анализируя наш политический кризис, они издали резолюцию, где четко было сказано: предусмотреть систему изменений выборов в Верховную Раду. Закрытые партийные списки есть только в Молдове и Украине. Нам четко указано прийти к системе открытых партийных списков. Мы не претендуем на должности, мы претендуем на роль того цементирующего фермента, которого так недостает Верховной Раде.

Проблема кадров стала проблемой национальной безопасности. Потому что глава СНБО представляет губернаторов…

МНЕ НУЖНЫ ПОЛНОМОЧИЯ МАРШАЛА ЖУКОВА И ДВА ГОЦМАНА

Кстати, говорили, что Иван Плющ приглашал Вас перед выборами на должность и.о. губернатора Одещины…

Меня приглашала группа товарищей в Секретариат Президент для того, чтобы обсудить вопросы по региону, и сделали такое предложение. Я сказал, мне нужны полномочия маршала Жукова и два гоцмана рядом (Давид Маркович Гоцман – начальник отдела по борьбе с бандитизмом послевоенной Одессы, герой фильма «Ликвидация». – Авт.). Стань я губернатором, я уже через двадцать минут знал бы, какие кнопки нажимать и какие распоряжения отдавать. Но для этого мне нужны полномочия. Я тогда в Секретариате сказал, почему вы не хотите пройти процедуру, чтобы облсовет меня рекомендовал, Кабмин как коллегиальный орган рассмотрел, внес бы эту кандидатуру Президенту? Ну, и Президент бы пригласил для начала, поговорил. Я ответил, что я семь лет был полноценным губернатором, и идти теперь на и.о. – я этого не понимаю.

После Оранжевой революции губернатором Одещины стал Василий Цушко, Вы же тогда сумели перебраться в Одесский облсовет, более того, стали его председателем. Василий Петрович сначала публично заявил, что он пришел работать с Гриневецким. Но вскоре Вы ушли с должности. Что же произошло – Вы не сработались с Цушко?

Да, он пришел работать со мной. Но его заставили по-другому. И он сказал мне об этом в одном разговоре, о котором уместно будет спросить у него самого.

У ОДНОСЕЛЬЧАНИНА ПРЕЗИДЕНТА – ПРОСТО ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНАЯ КАРЬЕРА

А как Вы оцениваете всех последующих губернаторов Одещины?

Василий Петрович Цушко не был готов к этой должности, потому что нужна школа. Как, впрочем, не был готов к этой должности и Иван Плачков. Как, впрочем, ни один министр независимой Украины не состоялся как губернатор. По той простой причине, что губернатора надо готовить к этой должности лет пятнадцать-двадцать. Он должен знать и чувствовать регион. Нужно знать менталитет области, а особенно важно это на Одещине, где компактно проживают сто тридцать три нации и народности, где проходит государственная граница, есть диппредставительства. Тут нужны и широта взгляда и внутреннее чутье.

Чем Вы объясняете назначение и.о. губернатора Николая Сердюка?

Он родился с Президентом в одном селе. У Николая Дмитриевича Сердюка просто головокружительная карьера государственного чиновника. Из командира воинской части в председатели Киевской райадминистрации города Одессы, потом – заместитель губернатора Одесской области, первый заместитель и исполняющий обязанности губернатора.

Иногда Президент говорит о политической коррупции. Так основой политической коррупции стал квотный принцип. Очень печально, что сейчас правительство не влияет на формирование кадров в регионах. Сейчас на эти вопросы влияет СНБО.

Вспомните недавнее заседание правительства и Президента по ценовой политике. Собрались обсудить и что? Что дальше? Ведь когда проходили заседания правительства при том же Януковиче (речь идет о его первом «премьерском периоде». – Авт.), он ни одно заседание без губернаторов и председателей облсоветов не проводил. По каждому вопросу выслушивалось мнение регионов, и выходили на консолидированное решение. Тогда мы приезжали в регионы, и говорили: будет принято такое решение – давайте готовиться.

Правда ли, что во фракции Литвина семерых человек контролируют «регионалы», еще семерых – помаранчевые, и только шестерых сам Владимир Михайлович?

А правда ли, что союз БЮТ и НУ–НС крепкий и нераздельный?

О единстве нашей фракции можно будет говорить после того, как начнутся голосования. После принятия присяги.

Я БЫЛ КАТЕГОРИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКОМ, ЧТОБЫ ЯНУКОВИЧ ШЕЛ НА ТРЕТИЙ СРОК

Почему Вы не пошли в парламент по списку Партии регионов?

Относительно моего членства в партийных списках есть своя история.

Будучи губернатором области, я был категорическим противником, чтобы Виктор Федорович шел на третий срок. Я до сегодняшнего дня считаю, что это было стратегической ошибкой Партии регионов, идти на так называемый третий тур. В результате компромиссов пошли на дикие уступки, равнозначные издевательству над Конституцией. Если бы он не пошел на третий тур, то дело бы дошло до международных судов.

Кстати, давайте сравним ноябрь 2004 года Киева, и ноябрь 2007 года Тбилиси. И кто тогда Леонид Кучма? Он просто Махатма Ганди. Что мешало ему поступить так же, как Саакашвилли? Ничего. Он мог выполнить закон.

Расстрелять Майдан?

Зачем? Водичку вывезти... Но он-то этого не сделал. И мы, кстати, ему это не советовали (на самом деле, в разгар революции многие из губернаторов настаивали, чтобы Кучма применил силу. – Авт.). Но в результате произошел цивилизационный раскол, усиленный дальнейшими выборами по партийным спискам.

Я – сторонник сильной региональной политики. Тернополь и Луганск – это одна Украина, но, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Но, возвращаясь к вопросу моего членства в списках… Перед третьим туром губернаторы восточных областей говорили: да мы их (помаранчевых) порвем. А я отвечаю: нельзя – центр сдался, столица прогнила, МИД переметнулся, Запад поддерживает Ющенко. После третьего тура все стало так, как стало. Допросы Генпрокуратуры, обыски дома. Но вы знаете, следователи по особо важным делам хорошо учились в школе и институте. Они четко понимали, что такое государственная региональная политики, федерализация и сепаратизм. Допросы продолжались по три-четыре часа, но советская школа юриспруденции это – серьезно. Меня оставили в покое. И я тогда единственный из губернаторов стал председателем Одесского облсовета. Хотя «люби друзи» рекомендовали не выходить на сессию и не избираться. Сессия была назначена на 8 февраля, а 7 февраля вечером сначала мне позвонил Зинченко, потом Червоненко, потом Порошенко. Тогда побаивались, что многие бывшие губернаторы по моему примеру пойдут на председателя облсовета и будут «держать» новых губернаторов двумя третями голосов.

А я говорю: что вы звоните ночью? Завтра все съедутся, повестка определена, комиссии заседали, все собеседования я прошел. Все по закону. Избрался. Начались гонения. Я выглядел, как белая ворона. В Одессе говорят, что белые вороны обычно в черных списках. А уже 22 июля я подал в отставку по этическим соображениям.

Я просто не хотел нести ответственность за все, что происходит: видел, как прекратилось финансирование комплексной программы развития Придунавья, острова Змеиный, строительства канала Дунай – Черное море. Это все были действия против государства.

Я подал в отставку, но сказал, что Кабмин Тимошенко продержится до 10 сентября – не больше, это ведь зафиксировано в стенограмме заседания облсовета. Они ушли 8-го.

Потом были выборы в местные советы по партийным спискам. Приглашения от Партии регионов на тот момент не было, меня пригласил Владимир Литвин. Мы обсудили с ним мое участие, и я понимал, что будет трудно. Но знаете: не торгую собой ниже себестоимости. Я не баллотировался в 2006 году в Верховную Раду, мы провели во все районы области блок Литвина, а в некоторых районах мы победили даже Партию регионов. Что касается выборов в облсовет, то комиссия до сих не может найти 200 тысяч бюллетеней. Моих бюллетеней – я в этом не сомневаюсь. Я был делегатом съездов Коммунистической партии, первым секретарем районного комитета партии, членом бюро обкома партии. Я знаю, что такое партийная работа, работа с первичками.

ОМЕЛЬЧЕНКО ПОЗВОНИЛ МНЕ И СКАЗАЛ: ДА, СТОЛИЦА ТАКИ ПРОГНИЛА

Сейчас «регионалы» угрожают провести очередной съезд в Северодонецке. Вы не жалеете, что стали делегатом предыдущих позорных собраний?

Планирующийся съезд не более чем аргумент в переговорном процессе.

В том, что я участвовал в Севродонецком съезде – не жалею. Это – история. Что я такого там сказал? Что Киев прогнил и к власти идет политическая шпана? Так все эти слова журналисты цитируют с удовольствием. И Александр Омельченко после того, как победил Черновецкий, позвонил мне и сказал: да, столица таки прогнила.

Если серьезно, то съезд отрезвил деятелей Майдана. Что побудило людей собраться в Северодонецке? Когда Львовский облсовет собрался и принял решение о том, что не будет принимать указы Президента, а будет выполнять декреты Майдана… Почему вы на это не реагируете?

Почему Львовский облсовет принимает решение распустить Одесский горсовет потому, что там поставлен памятник основателями Одессы?

Кстати про Екатерину… Вы знаете, почему поставлен памятник? В 1995 году Президент Кучма издал указ, которым дал поручение Кабмину и Одесской облгосадминистрации подготовить проект закона об исторической части города Одесса. Чтобы Одесский оперный театр, Воронцовский дворец, филармонию и ансамбль «Приморский бульвар», биржу ввести под эгиду ЮНЕСКО, нужна была законодательная база. Но когда приехали эксперты ЮНЕСКО, они сказали: нужно восстановить все так, как было. А с 1900-го по 1920 год там стоял памятник Екатерине. Коммунисты его не уничтожили, сняли и выставили в краеведческий музей. Чтобы принять закон и попасть в списки ЮНЕСКО, нужно было восстановить все, как было. И мы этим занимаемся, потому что любим свой край.

Тут недавно награду Сергею Кивалову вручили…

Я вас прошу: без комментариев.

БОДЕЛАН – МЛАДШАЯ ЯСЕЛЬНАЯ ГРУППА ДЕТСАДА ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕМ, ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ В ОДЕССЕ

Я хочу спросить об еще одном знаменитом одессите. Руслан Боделан хорошим был руководителем?

Он сейчас заместитель руководителя Санкт-Петербургского морского торгового порта, работает, получил российское гражданство…

Я сменил его на посту губернатора, а потом он стал мэром. К слову, в совместной работе он никогда не позволял себе даже намеком отвечать на мои просьбы в такой тональности, что, мол, тоже был губернатором. Он выполнял все поручения лучше, чем любой другой чиновник. Мы обижались на Боделана, но все познается в сравнении.

То, что сейчас происходит в Одессе… Да он просто младшая ясельная группа.

Был губернатором Украины, и тут же бегом принял гражданство другой страны?

В целях самосохранения. Шла очень серьезная борьба...

Сравнивая Боделана и Гурвица, один одесский кавээнщик сказал так: Боделан сделал дешевый дотационный хлеб, а Гурвиц – дешевые билеты в кино и на спектакли для интеллигенции. Говорят, что именно при Гурвице Одесса стала такой карнавальной…

Этим всем занимался Боделан. Я бы сказал, что все мы этим занимались…

Вы говорите, Гурвиц сделал Одессу Южной Пальмирой? У меня есть аналогия. Новая власть на Одещине не построила ни одного садика, ни одной школы. Но, когда Василий Цушко сменил меня, он вскоре объявил: пришла новая власть, мы за семь месяцев построили семь новых школ. Мне так хотелось поправить: Василий Петрович, вы сдали семь новых школ. А строятся они три года…

Говорят, что бывший губернатор Иван Плачков купил такой маленький винодельческий заводик на Одещине, который буквально поднял из руин…

Да, он меня приглашал – это его личный завод, там хорошие виноградники. Еще бы специалистами его насытить...

После революции был шумный скандал, связанный с контрабандным каналом в Одессе…

Канал существует, он активизировался в последнее время... Силовые структуры обеспечивают его функционирование.

В своей книге Леонид Кучма очень тепло пишет о Вас и о Кушнареве. Пишет, что из таких губернаторов стоило растить президентов. Вы не жалеете, что раньше не перебрались в Киев?

Меня звали в Киев много раз. Последний раз в 2002 году Леонид Данилович предлагал мне возглавить Администрацию Президента. Тогда все пошло бы по-другому. И, прежде всего, кадровая политика. Сейчас начинаю понимать, что, наверное, нужно было соглашаться. Но мне тогда не ответили – кто возглавит вместо меня область.

По этому случаю есть анекдот. Бедного украинского актера приглашают сниматься в Голливуд, а он говорит: хорошо, но не в январе, у меня в январе школьные елки…

Вы шутите, а ведь в области пошли серьезные наработки: строительство трассы Киев–Одесса, канала Дунай – Черное море, серьезно подняли виноградарство и овощеводство, в животноводстве создали сто двадцать племенных ферм. Мы уже подходили к комплексной программе кормопроизводства. Мне было жалко оставлять это все.

И сейчас, чтобы как-то спасать ситуацию, между каждым регионом и правительством нужно заключать договор. Областная власть планирует, что будет делать в течение года: кто за что отвечает, источники финансирования, что привлекается из местного бюджета, что из государственного, что за счет инвестиций. Должна быть стабильность, уверенность. А если восемь месяцев не работает парламент...

Кто сможет забрать у Молдовы семь километров нашей земли, которую нам обещали вместо украинского участка возле села Джуржулешты?

Крайне сложно… Слишком бездарно отдали. Но решить как-то могут истинные патриоты, один из которых перед вами. Нужны серьезные подходы. Я готов сегодня всем этим заниматься, но мне нужны полномочия. Чтобы созидать регион, нужны функции, выписанные законом. И право формировать команду. Ничего хорошего – когда о назначении начальника областной милиции губернатор узнает из газет.

Беседовала Лана Самохвалова