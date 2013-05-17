Азаров с министрами прибыл в ВР
10:23, 17 мая 2013Политика
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В парламент прибыли премьер-министр Украины Николай Азаров и другие члены правительства.
Азаров прибыл в ВР
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Верховной Раде состоится Час вопросов к правительству, во время которого депутаты рассмотрят вопрос о казначейском обслуживании бюджетных средств в текущем году и положение дел на Углегорской ТЭС, где в конце марта произошел пожар.
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