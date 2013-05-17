Азаров с министрами прибыл в ВР

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Верховной Раде состоится Час вопросов к правительству, во время которого депутаты рассмотрят вопрос о казначейском обслуживании бюджетных средств в текущем году и положение дел на Углегорской ТЭС, где в конце марта произошел пожар.