Защищать интересы экс-мэра Черкасс в суде будет адвокат Луценко и Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, одним из адвокатов Одарича является представитель интересов бывших министра внутренних дел Юрия Луценко и премьер-министра Юлии Тимошенко в Европейском суде по правам человека Валентина Теличенко.

Как сообщил Одарич на своей странице в социальной сети Facebook, у него работает очень мощная и опытная команда адвокатов.

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Он также убежден, что юридическая составляющая полностью на его стороне, поскольку решение Черкасского горсовета не выдерживает никакой критики: ни по содержанию, ни по форме принятия. Одарич считает, что в суде у него не будет проблем.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля депутаты Черкасского городского совета проголосовали за досрочное прекращение полномочий мэра города Одарича. На заседании 40 депутатов из 42 присутствующих проголосовали ”за” прекращение полномочий мэра. Решения об отставке мэра инициировали представители фракции Партии регионов.

Однако относительно легитимности такого решения есть сомнения. В частности, можно ли считать, что данное решение набрало 2/3 голосов, поскольку в Черкасском горсовете 60 депутатов и городской председатель. Соответственно, две трети - это 41.