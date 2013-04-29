Экс-мэр Черкасс решил судиться за кресло

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Одарич заявил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, он уже подал иск в Сосновский районный суд Черкасс по поводу незаконного решения Черкасского горсовета о досрочном прекращении его полномочий как городского головы.

По теме: Яценюк уверен, что Черкассы повторят судьбу Киева и Черновцов

Суд принял дело к рассмотрению и уже определен судья, который будет вести это дело. Интересы С.Одарича в суде будет отстаивать группа адвокатов, которые уже имеют опыт в подобных делах об отставке мэров в Луганске и Львове. По словам С.Одарича, скорее всего, рассмотрение дела начнется после майских праздников.

Экс-мэр Черкасс считает, что все решения, которые горсовет сейчас принимает, являются незаконными, как и его отставка.

По его мнению, Закон «О местном самоуправлении» определяет перечень всех обстоятельств, при которых полномочия городского головы могут быть досрочно прекращены. «Это, в частности, личное заявление, прекращения гражданства, вступление в законную силу обвинительного приговора суда, нарушение требований законодательства по совместимости деятельности с другой работой, признание судом недееспособным, смерть. Но ни одно мое действие не противоречит действующему законодательству. И решение депутатов о моей отставке не имеет юридических аргументов», - подчеркнул С.Одарич.

Кроме того, отметил он, мэра выбирает община. «И только община на референдуме может досрочно прекратить полномочия городского головы. Если же мэр нарушил закон, то еще и две трети депутатов вправе досрочно прекратить его полномочия. Но если есть факт нарушения, то может установить только суд, а не отдельные депутаты», - сказал он.

Кроме того, С.Одарич предполагает, что он будет инициировать роспуск нынешнего состава горсовета в случае возвращения на должность городского головы Черкасс, поскольку он нарушает законы. В частности, меняет заместителей городского головы без представления городского головы. Роспуск горсовета он будет инициировать или с помощью Верховной Рады, или через городской референдум о недоверии горсовету.

Он также заявил, что готов к проведению внеочередных выборов как депутатов горсовета, так и мэра города.

Как сообщалось, 24 апреля депутаты Черкасского городского совета проголосовали за досрочное прекращение полномочий мэра города С.Одарича.

На заседании 40 депутатов из 42 присутствующих проголосовали "за" прекращение полномочий мэра. Решение об отставке мэра инициировали представители фракции Партии регионов.

Однако относительно легитимности такого решения есть сомнения. В частности, можно ли считать, что данное решение набрало 2/3 голосов, поскольку в Черкасском горсовете 60 депутатов и городской голова. Соответственно, две трети - это 41.