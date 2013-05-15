Власенко уверен, что против Тимошенко готовят лжесвидетеля

Убеждение в этом в комментарии корреспонденту УНИАН высказал защитник Тимошенко Сергей Власенко.

По его мнению, Кириченко давал прокурорам свои показания под давлением, в то время, когда его жена находилась в Лукьяновском СИЗО.

По сведениям Власенко, после дачи показаний против Тимошенко в отношении этого свидетеля и его жены были закрыты уголовные дела, Кириченко были возвращены денежные средства и имущество стоимостью «десятки миллионов долларов».

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«Этот «ключевой» свидетель, очевидно, не был бы признан надежным свидетелем ни в одном суде мира. Человек десять лет назад в американском суде и будучи допрошенным украинской Генеральной прокуратурой в присутствие сотрудников американской прокуратуры, ни разу не упомнил Тимошенко в контексте убийства Щербаня. Ни разу, я это официально заявляю», - сказал Власенко.

«Теперь вдруг через 10 лет его жену захватывают заложником, и вдруг следователь, несмотря на решение суда, изменяет меру пресечения и выпускает ее после двух месяцев и девяти дней в Лукьяновском СИЗО. Он вдруг выпускает ее под подписку о невыезде. И в это время ее муж, господин Кириченко, из Америки дает показания. Затем вдруг ее отпускают за границу, в Америку, и все дела против нее закрывают. Потом вдруг все дела против господина Кириченко закрывают. Потом вдруг господину Кириченко возвращаются денежные средства и имущество на десятки миллионов долларов. Потом вдруг он начинает давать показания против Тимошенко, чего он никогда не говорил», - отметил защитник.

Власенко также высказал убеждение, что защита и обвинение по делу об убийстве Щербаня находятся в неравных условиях. В частности, защитникам Тимошенко до сих пор прокуратура не выдала протоколы допросов Кириченко.

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«Следствию известны все протоколы допросов Кириченко, защите до сих пор они не выданы. Следствие общалось с господином Кириченко как минимум несколько раз, защита не общалась с ним ни разу. Это очевидно, что стороны находятся в неравных условиях. Это человек, которого готовят к лжесвидетельству. Плюс защите ничего не дают, плюс у защиты нет возможности подготовиться, плюс Юлию Владимировну Тимошенко, о действиях которой завтра будет свидетельствовать Кириченко, не допускают в суд», - подчеркнул Власенко.

По мнению защитника, по делам в отношении Тимошенко «УПК просто игнорируется и следствием, и судом».