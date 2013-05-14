Адвокат Тимошенко месяц не может добиться от ГПУ протоколов допроса Кириченко

Защитник экс-премьер-министра Украины Александр Плахотнюк заявляет, что экс-премьер-министр Юлия Тимошенко и ее защита в течение месяца так и не получили для ознакомления копий протоколов допросов Петра Кириченко - "ключевого" свидетеля обвинения по делу об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.

Об этом сообщает сайт Тимошенко.

"Я каждый день посещаю суд, а иногда и дважды в день, но нам до сих пор не дали копий протоколов допроса Кириченко. Более того, следствие не предоставило эти документы не только защите, но и суду", - сказал Плахотнюк.

Кроме того, по его словам, следствие также не предоставило суду документы, которые обосновывают необходимость проведения допроса Петра Кириченко в определенном режиме. "Нет документов, которые подтверждают, что свидетеля нужно допрашивать именно в судебном заседании и с помощью формата видеоконференции. Такие документы в материалах производства отсутствуют", - подчеркнул защитник Тимошенко.

Как известно, допрос бизнес-партнера бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко – Кириченко запланирован на завтра, 15 мая. Допрос дважды переносился: сначала по ходатайству защиты Юлии Тимошенко, а во второй раз – по ходатайству генерального консула Украины в Сан-Франциско (США), несмотря на то, что дипломат не является участником процесса и не имеет права обращаться в суд с ходатайствами.

Напомним, Тимошенко 7 мая было вручено постановление Генеральной прокуратуры о приостановлении расследования дела. Постановление было датировано 26 апреля 2013 года. Однако 13 мая следователи возобновили следствие для проведения допроса Петра Кириченко.

Тимошенко 19 апреля заявила, что Кириченко свидетельствует против нее под давлением прокуратуры. "Лжесвидетельство – это тяжелый груз, которой взял на себя Петр Кириченко. Я заявляю, что ни одного слова правды в его показаниях нет. Но я его прощаю, потому что не каждый может противостоять давлению авторитарной машины. Его заставили дать эти ложные показания, незаконно бросив за решетку его онкобольную жену Изабеллу Кириченко", - подчеркнула экс-премьер.

В рамках судебных следственных действий на стадии досудебного расследования дела об убийстве в 1996 году народного депутата Украины Щербаня допрошены шесть свидетелей - Игорь Марьинков, Сергей Зайцев, Владимир Щербань, Александра Кужель, Сергей Тарута и Виталий Гайдук. Трое из шести свидетелей давали показания со слов третьих лиц.

Допросы всех свидетелей обвинения проходили в отсутствие Тимошенко.