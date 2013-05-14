Выборы в Василькове: Адвокат Поповича призвал Президента вмешаться в ситуацию

Соответствующее заявление Недилько обнародовал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Обращаюсь к Президенту Украины: Виктор Федорович, я вас очень прошу от имени всех кандидатов на должность мэра города Василькова, от всей городской общины - обратите внимание на то, что происходит в избирательной кампании в Василькове, обеспечьте ее законность и прозрачность!" - сказал Недилько.

Также адвокат призвал представителей оппозиционных сил взять под свой контроль ход избирательной кампании в Василькове.

"Тотальная фальсификация выборов в Василькове уже началась в лице членов избирательной комиссии и судей... Я хотел бы обратиться ко всем оппозиционным силам: если вы уверенно считаете, что вашего единого кандидата не снимут из выборов или не перекупят, то вы ошибаетесь! А, следовательно, прошу все оппозиционные силы объединиться и взять под совместный контроль выборы в Василькове, поскольку фальсификации продолжаются и будут продолжаться, и первая фальсификация - это ситуация с нерегистрацией кандидатом Поповича", - отметил Недилько.

Как сообщал УНИАН, выборы мэра Василькова назначены на 2 июня.

Избирательная комиссия не зарегистрировала экс-мэра города Поповича кандидатом на должность городского головы Василькова.

13 мая Окружной административный суд Киева отказал Поповичу в удовлетворении жалобы на неправомерные действия территориальной избирательной комиссии, по решению которой ему было отказано в регистрации кандидатом на должность городского головы Василькова.