Политолог: украинцы способны на "тихую революцию"

Об этом он заявил накануне в Будапеште во время шестого форума "Европа-Украина", посвященного перспективам евроинтеграции Украины.

«Парламентские выборы 2012 года показали: при крайне неохотном участии в различных акциях протеста, украинцы вполне способны «вооружиться бюллетенями» и совершить «тихую революцию». Таким образом, есть основания утверждать, что этот скрытый протест в украинском обществе в ближайшие годы будет только нарастать», - сказал Омельченко, презентуя аналитический доклад Института Горшенина «Украина 2012. Трансформация».

Отмечается, что с презентации этого доклада началась работа форума. Документ анализирует изменения, произошедшие во внешней и внутренней политике Украины, экономике, обществе, в сферах прав человека, свободы СМИ, реформировании судоустройства и т.д. в минувшем году, что позволяет более отчетливо наметить прогнозы на развитие событий в 2013 году.

В частности, в докладе говорится, что главным событием, задававшим тон всей внутриполитической ситуации в 2012 году, стали парламентские выборы. Их результаты продемонстрировали, кроме прочего, важную тенденцию – трансформации в общественном мнении.

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«Неожиданно высокий результат «Свободы» (особенно в восточных регионах страны), а также значительно более высокий результат Объединенной оппозиции по сравнению с прогнозами социологов, позволил экспертам говорить о некоем новом электоральном феномене. Дело в том, что на парламентских выборах-2012 социологи фиксировали очень высокий уровень неопределившихся избирателей (25-30%) – людей, которые затруднялись ответить на вопрос о своих политических пристрастиях вплоть до самого дня голосования. Эти проценты распределились по итогам выборов преимущественно в пользу оппозиционных политических сил. Речь идет о некой новой форме скрытого политического протеста, масштаб которого оказался настолько велик, что традиционные методы изучения общественного мнения не смогли дать достоверную картину электоральных предпочтений украинцев в ходе самой кампании», - цитирует LB.ua.

Кроме того, исследователи отметили, что третий год подряд во время протестов в Украине чаще всего затрагиваются социально-экономические вопросы (43% протестов в 2012 году). В 2012 году идеологические вопросы или проблемы гражданских прав затрагивались всего в 24% и 17% случаях протестов, соответственно, сообщил Омельченко.

Кроме того, он подчеркнул, что в рамках избирательной кампании ни одна партия-фаворит не уделяла внимания программным вопросам. «Эксперты Института Горшенина еще в 2007 году, основываясь на результатах годовой исследовательской программы «Ментальные основы выбора», пришли к выводу, что украинские избиратели не связывают свой политический выбор со своей жизнью – своим благополучием, материальным достатком, комфортом и социальной защитой. Возможно, именно эта причина делает борьбу программ невостребованной на украинских выборах», - отметил эксперт.

Отмечается также, что на форуме, организованном Министерством иностранных дел Венгрии и Институтом восточноевропейских исследований Варшавского университета, присутствуют более 300 представителей Украины, ЕС, России и стран "Восточного партнерства".

Первый форум "Европа-Украина" состоялся в 2007 году во Вроцлаве, все последующие проходили в Киеве.