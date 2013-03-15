Эксперт: Акция протеста оппозиции рискует стать фальстартом
Акция «Вставай, Украина!», организованная оппозиционными политическими силами, преследует сразу несколько целей.
Такое мнение высказал директор политических программ Института Горшенина Евгений Курмашов на дискуссионной площадке Национального экспертного форума в социальной сети Facebook.
По его словам, первая причина акции «Вставай, Украина!» состоит в президентских амбициях лидеров украинской оппозиции.
«Во-первых, Арсений Яценюк сегодня активно пытается вернуть себе лидерскую инициативу в оппозиционном лагере. События первых месяцев текущего года показали, что партнеры Яценюка по оппозиции – Кличко и Тягнибок – пока не готовы признавать Яценюка в качестве лидера большой оппозиционной команды, и рассматривают его больше как равноправного политического партнера, - отметил эксперт. - До парламентских выборов Яценюк обладал имиджем лидера объединенной оппозиции, а сегодня в информационном поле появились новые субъекты – Тягнибок и Кличко. События последних месяцев показали, что каждый из членов оппозиционного триумвирата готов побороться за право называться лидером объединенной оппозиции и доказать, что именно его кандидатура достойна на выдвижение кандидатом в президенты в 2015 году от оппозиции».
Евгений Курмашов также заявил, что политический сезон 2013-2015 уже фактически стартовал.
«До окончательного решения по единому кандидату в президенты у оппозиции осталось времени чуть более года, поэтому каждый из трех претендентов на эту роль ведет свою активную кампанию. То, что мы наблюдаем сегодня, это фактически праймериз в оппозиционной среде. И каждый из кандидатов ведет свою мини-кампанию. Месяцем ранее Кличко перехватил лидерскую инициативу у Яценюка, когда УДАР в одиночку организовал блокирование работы парламента с требованием персонального голосования. А уже сегодня Яценюк пытается отыграть ситуацию, становясь главным действующим лицом общенациональной акции «Вставай, Украина!», - отметил директор политических программ Института Горшенина.
Вторая задача оппозиционной акции, по мнению эксперта, чисто организационная. «Это тестирование организационной сети и технологий мобилизации. Оппозиция уже понимает, что без фактора улицы, как и в 2004 году, ей не удастся переломить ситуацию в ходе ближайшей президентской кампании. Что бы ни говорили сегодня лидеры оппозиции, акция «Вставай, Украина!» носит разминочный, тестовый характер», - уверен Евгений Курмашов.
По мнению эксперта Института Горшенина, третья задача акции оппозиции – это формирование повестки дня, выгодной именно оппозиции. «Повестка дня, выгодная оппозиции – это протестная повестка дня. Одна из задач оппозиции – канализировать недовольство граждан действующей властью в высокую явку на выборы и высокий результат. Оппозиция пытается визуализировать это недовольство, сделать протест видимым, вывести людей на улицу и, таким образом, выйти за рамки парламентского противостояния с властью», - сообщил Евгений Курмашов.
«С другой стороны, оппозиция серьезно рискует совершить фальстарт, начиная подобные акции почти за два года до даты выборов. Бросается в глаза и тот факт, что акция «Вставай, Украина!» не имеет одного четкого месседжа и не имеет конкретного исходного события. Новейшая история Украины знает две успешные массовые акции, которые оказали огромное влияние на политическую ситуации в стране – это «Украина без Кучмы» и Оранжевая революция. Но обе эти акции были привязаны к очень мощным исходным событиям – кассетному скандалу и фальсификации выборов президента. Не вдаваясь в подробности этих двух историй, можно констатировать, что именно они стали импульсом массовых народных волнений в 2000-м и 2004-м годах. Сейчас такого импульса нет, оппозиция просто делает ставку на рекордно высокие протестные настроения в обществе, но не факт, что эта стратегия оправдает себя», - резюмировал Евгений Курмашов.