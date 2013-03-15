Эксперт: Акция протеста оппозиции рискует стать фальстартом

Такое мнение высказал директор политических программ Института Горшенина Евгений Курмашов на дискуссионной площадке Национального экспертного форума в социальной сети Facebook.

По его словам, первая причина акции «Вставай, Украина!» состоит в президентских амбициях лидеров украинской оппозиции.

«Во-первых, Арсений Яценюк сегодня активно пытается вернуть себе лидерскую инициативу в оппозиционном лагере. События первых месяцев текущего года показали, что партнеры Яценюка по оппозиции – Кличко и Тягнибок – пока не готовы признавать Яценюка в качестве лидера большой оппозиционной команды, и рассматривают его больше как равноправного политического партнера, - отметил эксперт. - До парламентских выборов Яценюк обладал имиджем лидера объединенной оппозиции, а сегодня в информационном поле появились новые субъекты – Тягнибок и Кличко. События последних месяцев показали, что каждый из членов оппозиционного триумвирата готов побороться за право называться лидером объединенной оппозиции и доказать, что именно его кандидатура достойна на выдвижение кандидатом в президенты в 2015 году от оппозиции».

Евгений Курмашов также заявил, что политический сезон 2013-2015 уже фактически стартовал.

«До окончательного решения по единому кандидату в президенты у оппозиции осталось времени чуть более года, поэтому каждый из трех претендентов на эту роль ведет свою активную кампанию. То, что мы наблюдаем сегодня, это фактически праймериз в оппозиционной среде. И каждый из кандидатов ведет свою мини-кампанию. Месяцем ранее Кличко перехватил лидерскую инициативу у Яценюка, когда УДАР в одиночку организовал блокирование работы парламента с требованием персонального голосования. А уже сегодня Яценюк пытается отыграть ситуацию, становясь главным действующим лицом общенациональной акции «Вставай, Украина!», - отметил директор политических программ Института Горшенина.

Вторая задача оппозиционной акции, по мнению эксперта, чисто организационная. «Это тестирование организационной сети и технологий мобилизации. Оппозиция уже понимает, что без фактора улицы, как и в 2004 году, ей не удастся переломить ситуацию в ходе ближайшей президентской кампании. Что бы ни говорили сегодня лидеры оппозиции, акция «Вставай, Украина!» носит разминочный, тестовый характер», - уверен Евгений Курмашов.

По мнению эксперта Института Горшенина, третья задача акции оппозиции – это формирование повестки дня, выгодной именно оппозиции. «Повестка дня, выгодная оппозиции – это протестная повестка дня. Одна из задач оппозиции – канализировать недовольство граждан действующей властью в высокую явку на выборы и высокий результат. Оппозиция пытается визуализировать это недовольство, сделать протест видимым, вывести людей на улицу и, таким образом, выйти за рамки парламентского противостояния с властью», - сообщил Евгений Курмашов.

«С другой стороны, оппозиция серьезно рискует совершить фальстарт, начиная подобные акции почти за два года до даты выборов. Бросается в глаза и тот факт, что акция «Вставай, Украина!» не имеет одного четкого месседжа и не имеет конкретного исходного события. Новейшая история Украины знает две успешные массовые акции, которые оказали огромное влияние на политическую ситуации в стране – это «Украина без Кучмы» и Оранжевая революция. Но обе эти акции были привязаны к очень мощным исходным событиям – кассетному скандалу и фальсификации выборов президента. Не вдаваясь в подробности этих двух историй, можно констатировать, что именно они стали импульсом массовых народных волнений в 2000-м и 2004-м годах. Сейчас такого импульса нет, оппозиция просто делает ставку на рекордно высокие протестные настроения в обществе, но не факт, что эта стратегия оправдает себя», - резюмировал Евгений Курмашов.