УДАР: власть пытается помешать акции оппозиции в Киеве

Об этом заявил депутат от “УДАРа” в Киевсовете Алексей Давыденко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР», по словам Давыденко, “городская администрация и ГАИ сообщают о том, что было принято решение о перекладке асфальта на улицах Грушевского, Мазепы и других прилегающих улицах в правительственном квартале Киева в Печерском районе. Руководство столицы перенимает опыт харьковского коллеги Кернеса. Только вместо блокирования улиц общественным транспортом, они решили эти улицы перекрыть под предлогом ремонта”.

Депутат отметил, что в плане-графике ремонтных работ дорожного покрытия улицы Грушевского, Мазепы, Институтская не обозначены как такие, которые нуждаются в первоочередном ремонте, учитывая общую ситуацию с состоянием дорог в столице.

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“Акция оппозиции на 18 мая была заявлена заблаговременно. Причем сначала планировалось, что шествие пройдет от парка Славы до Европейской площади. Поэтому не может быть совпадением, что именно в эти даты и в этом месте власть вдруг решила срочно ремонтировать дороги”, - отметил Давыденко.