На торжественное открытие парламента будут приглашены Кравчук и Кучма

На торжественное открытие первой сессии Верховной Рады VI созыва будут приглашены бывшие президенты Украины и председатели ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила представитель Партии регионов Анна ГЕРМАН.

По ее словам, такое решение было принято во время сегодняшнего заседания Подготовительной группы по вопросам проведения первой сессии ВР.

Кроме того, по словам А.ГЕРМАН, в торжественном заседании примут участие представители Верховного суда Украины, Секретариата Президента и судьи Конституционного суда.

Как сказала А.ГЕРМАН, принято решение, что во время торжественного открытия первой сессии ВР кроме Гимна Украины будет звучать Молитва за Украину.

Она также сказала, что во время заседания обсуждался вопрос относительно формы написания народными депутатами заявлений о вхождении во фракцию.

Как рассказала А.ГЕРМАН, Партия регионов отстаивала позицию, что депутаты должны это делать собственноручно, однако окончательное решение, принятое Подготовительной группой, сводится к тому, что такие заявления могут писаться в произвольной форме.